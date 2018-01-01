Без Свитолиной: известны составы Украины и Канады на матч Кубка Федерации

Украина сыграет за право остаться во Второй Мировой группе Кубка Федерации.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не попала в состав национальной сборной на матчи против Канады за право остаться во Второй Мировой группе Кубка Федерации. Свитолина уже отправилась в Европу и готовится к турнирам в Штутгарте, Риме и Мадриде

Состав сборной Украины возглавили вторая и четвертая ракетки Украины Леся Цуренко и Катерина Бондаренко. Также в заявку попали одни из лучших парниц в стране Людмила Киченок и Ольга Савчук.

За команду Канады выступят Эжени Бушар, Франсуаза Абанда, Бьянка Андрееска и Габриэла Дабровски.

Отметим, что женские сборные Канады и Украины сыграют 21-22-го апреля в Монреале. Проигравшая команда выбывает из второго по значимости дивизиона соревнований в низшую третью группу.

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