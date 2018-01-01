Кубок Дэвиса: результаты первого дня четвертьфиналов

В европейских четвертьфиналах после первого дня счет равный.

Надаль сравнял счет в матче Испании и Германии Getty Images

Сегодня, 6 апреля, стартовали четвертьфиналы Кубка Дэвиса в Мировой группе. В трех парах были сыграны матчи между первыми и вторыми ракетками.

Испания – Германия – 1:1

Александр Зверев (Германия) – Давид Феррер (Испания) – 6:4, 6:2, 6:2

Рафаэль Надаль (Испания) – Филипп Кольшрайбер (Германия) – 6:2, 6:2, 6:3

Италия – Франция – 1:1

Люка Пуй (Франция) – Андреас Сеппи (Италия) – 6:3, 6:2, 4:6, 3:6, 6:1

Фабио Фоньини (Италия) – Жереми Шарди (Франция) – 6:7, 6:2, 6:2, 6:3

Хорватия – Казахстан – 1:1

Марин Чилич (Хорватия) – Дмитрий Попко (Казахстан) – 6:2, 6:1, 6:2

Михаил Кукушкин (Казахстан) – Борна Чорич (Хорватия) – 3:6, 7:6, 6:4, 6:2

США – Бельгия – 0:0

Джон Изнер (США) – Йорис де Лооре (Бельгия)

Сэм Куэрри (США) – Рубен Бемельманс (Бельгия)