Кубок Дэвиса: США стала первым полуфиналистом

В европейских четвертьфиналах после первого дня счет равный.

Надаль сравнял счет в матче Испании и Германии Getty Images

В пятницу, 6 апреля, стартовали четвертьфиналы Кубка Дэвиса в Мировой группе. В трех четырех были сыграны матчи между первыми и вторыми ракетками.

Испания – Германия – 1:2

Александр Зверев (Германия) – Давид Феррер (Испания) – 6:4, 6:2, 6:2

Рафаэль Надаль (Испания) – Филипп Кольшрайбер (Германия) – 6:2, 6:2, 6:3

Тим Пуэц /Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Фелисиано Лопес /Марк Лопес (Испания) – 6:3, 6:4, 3:6, 6:7, 7:5

Италия – Франция – 1:2

Люка Пуй (Франция) – Андреас Сеппи (Италия) – 6:3, 6:2, 4:6, 3:6, 6:1

Фабио Фоньини (Италия) – Жереми Шарди (Франция) – 6:7, 6:2, 6:2, 6:3

Пьер-Уг Эрбер /Николя Маю (Франция) – Симоне Болелли /Паоло Лоренци (Италия) – 6:4, 6:3, 6:1

Хорватия – Казахстан – 2:1

Марин Чилич (Хорватия) – Дмитрий Попко (Казахстан) – 6:2, 6:1, 6:2

Михаил Кукушкин (Казахстан) – Борна Чорич (Хорватия) – 3:6, 7:6, 6:4, 6:2

Иван Додиг /Никола Мектич (Хорватия) – Тимур Хабибулин /Александр Недовесов (Казахстана) – 6:7, 6:4, 6:4, 6:2

США – Бельгия – 3:0

Джон Изнер (США) – Йорис де Лооре (Бельгия) – 6:3, 6:7 (4), 7:6 (8), 6:4

Сэм Куэрри (США) – Рубен Бемельманс (Бельгия) 6:1, 7:6 (5), 7:5

Райан Харрисон /Джек Сок (США) – Сандер Жилль /Йоран Флиген (Бельгия) - 5:7, 7:6(1), 7:6(3), 6:4

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!