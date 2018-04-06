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Кубок Дэвиса: США повели в матче с Бельгией

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В европейских четвертьфиналах после первого дня счет равный.
Надаль сравнял счет в матче Испании и Германии
Надаль сравнял счет в матче Испании и Германии
Getty Images

Сегодня, 6 апреля, стартовали четвертьфиналы Кубка Дэвиса в Мировой группе. В трех парах были сыграны матчи между первыми и вторыми ракетками.

Испания – Германия – 1:1
Александр Зверев (Германия) – Давид Феррер (Испания) – 6:4, 6:2, 6:2
Рафаэль Надаль (Испания) – Филипп Кольшрайбер (Германия) – 6:2, 6:2, 6:3

Италия – Франция – 1:1
Люка Пуй (Франция) – Андреас Сеппи (Италия) – 6:3, 6:2, 4:6, 3:6, 6:1
Фабио Фоньини (Италия) – Жереми Шарди (Франция) –  6:7, 6:2, 6:2, 6:3

Хорватия – Казахстан – 1:1
Марин Чилич (Хорватия) – Дмитрий Попко (Казахстан) – 6:2, 6:1, 6:2
Михаил Кукушкин (Казахстан) – Борна Чорич (Хорватия) – 3:6, 7:6, 6:4, 6:2

США – Бельгия – 2:0
Джон Изнер (США) – Йорис де Лооре (Бельгия) – 6:3, 6:7(4), 7:6(8), 6:4
Сэм Куэрри (США) – Рубен Бемельманс (Бельгия) 6:1, 7:6(5), 7:5

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Теги: Кубок Дэвиса, теннис
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