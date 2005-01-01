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Надаль установил рекорд Кубка Дэвиса по числу побед подряд

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Последний раз в Кубке Дэвиса Надаль проигрывал в 2005 году.
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
Getty Images

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль обыграл в Кубке Дэвиса Филиппа Кольшрайбера в первый день четвертьфинала Испания – Германия.

31-летний испанец одержал на турнире 23-ю победу подряд (в обоих разрядах) и установил по этому показателю абсолютный рекорд (обошел Уэйна Феррейру и Оуэна Кейси). Последнее поражение за сборную Надаль потерпел в плей-офф-2005 в парной встрече против итальянцев.

В одиночке Надаль тоже одержал 23-ю победу подряд и обошел по этому показателю Бориса Беккера. Теперь испанец уступает только Бьорну Боргу (33) и Маркосу Багдатису (36). Последний раз Надаль проигрывал за сборную в свой дебют на турнире в 2004 году – чеху Иржи Новаку.

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Теги: Рафаэль Надаль, теннис, Кубок Дэвиса
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