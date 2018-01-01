Цуренко объяснила отказ выходить на матч в Монтеррее

Леся Цуренко сослалась на травму.

Украинская теннисистка Леся Цуренко объяснила, почему не вышла на матч второго круга турнира в Монтеррее.

По словам спортсменки, выступить ей помешала травма. Цуренко поблагодарила за гостеприимство организаторам турнира.

"Очень расстроена, что не смогла сыграть сегодня из-за травмы. Это невероятный турнир с замечательными людьми! Благодарна за гостеприимство!", - написала Цуренко на своей странице в Facebook.

О сложности и характере своей травмы теннисистка не сообщила.

Ранее сообщалось, что украинка Катерина Козлова пропустит все турниры в апреле из-за травмы.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!