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Цуренко объяснила отказ выходить на матч в Монтеррее

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Леся Цуренко сослалась на травму.
Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

Украинская теннисистка Леся Цуренко объяснила, почему не вышла на матч второго круга турнира в Монтеррее.

По словам спортсменки, выступить ей помешала травма. Цуренко поблагодарила за гостеприимство организаторам турнира.

"Очень расстроена, что не смогла сыграть сегодня из-за травмы. Это невероятный турнир с замечательными людьми! Благодарна за гостеприимство!", - написала Цуренко на своей странице в Facebook.

О сложности и характере своей травмы теннисистка не сообщила.

Ранее сообщалось, что украинка Катерина Козлова пропустит все турниры в апреле из-за травмы.

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Теги: Леся Цуренко, травма, турнир, WTA, теннис
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