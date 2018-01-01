Цуренко не вышла на матч второго круга в Монтеррее

Леся Цуренко снялась с турнира накануне матчей за сборную.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко не вышла на матч второго круга турнира WTA International в мексиканском Монтеррее.

Причина данного решения украинки пока неизвестна. В 1/8 финала Цуренко должна была сыграть против представительницы США Даниэль Коллинз.

Ранее сообщалось, что третья ракетка Украины Катерина Козлова из-за травмы не сыграет в апреле.

Травмы ведущих теннисисток Украины вызывают беспокойство накануне матча Кубка Федерации 21-22 апреля против Канады.

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