Козлова пропустит два турнира из-за травмы

Катерина Козлова получила травму колена.

Украинская теннисистка Катерина Козлова пропустит два турнира в апреле. Спортсменка не появится на грунтовых кортах в Лугано и Стамбуле.

Козлова получила травму колена, которая помешала ей выступить на турнире в Майами, а сколько займет восстановление теннисистки - пока неизвестно. Об этом Козлова рассказала в комментарии порталу btu.org.

Турнир в Лугано серии International начнется 9 апреля, а соревнования в Стамбуле стартуют 23 апреля.

Крайним турниром, где участвовалв Козлова был турнира серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе, где украинка уступила обладательнице "wild card" Эшли Кретцер из США - 4:6, 1:6.

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