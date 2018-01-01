Переключиться на мобильную версию

Штепанек покинул команду Джоковича вслед за Агасси

Комментариев: 0
Радек Штепанек прекратил сотрудничество с сербским теннисистом.
Новак Джокович и Радек Штепанек
Новак Джокович и Радек Штепанек
Getty Images

Чешский тренер Радек Штепанек больше не будет работать с Новаком Джоковичем. Об этом сообщает официальный сайт сербского теннисиста. 

В официальном заявлении Джокович поблагодарил Штепанека за поддержку и знания, которыми он делился на протяжении всей совместной работы.

Кроме того, Новак подтвердил завершение сотрудничества с Андре Агасси. Кто станет следующим тренером серба, пока не известно.

Напомним, Штепанек вошел в команду Джоковича в ноябре 2017 года.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Радек Штепанек, Андре Агасси, Новак Джокович, теннис
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь