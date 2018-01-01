Штепанек покинул команду Джоковича вслед за Агасси

Радек Штепанек прекратил сотрудничество с сербским теннисистом.

Чешский тренер Радек Штепанек больше не будет работать с Новаком Джоковичем. Об этом сообщает официальный сайт сербского теннисиста.

В официальном заявлении Джокович поблагодарил Штепанека за поддержку и знания, которыми он делился на протяжении всей совместной работы.

Кроме того, Новак подтвердил завершение сотрудничества с Андре Агасси. Кто станет следующим тренером серба, пока не известно.

Напомним, Штепанек вошел в команду Джоковича в ноябре 2017 года.

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