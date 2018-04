Цуренко с победы стартовала на турнире в Монтерее

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко устала участницей второго раунда турнира в Монтерее.

Сеяная под третьим номером украинка одержала волевую победу над японкой Нао Хибино — 6:7 (2:7), 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась два часа 31 минуту, за это время Цуренко шесть раз подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 17, а в активе ее соперницы три эйса, пять двойных ошибок и пять брейк-пойтов из девяти.

.@LTsurenko wins her 11th consecutive match on Mexican soil!



She downs Hibino, 6-7(2), 6-4, 6-4 at @Abierto_GNP! pic.twitter.com/UR5ARGt6py