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Цуренко с победы стартовала на турнире в Монтерее

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Сеяная третьей украинка прошла стартовый раунд.
Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко устала участницей второго раунда турнира в Монтерее.

Сеяная под третьим номером украинка одержала волевую победу над японкой Нао Хибино — 6:7 (2:7), 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась два часа 31 минуту, за это время Цуренко шесть раз подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 17, а в активе ее соперницы три эйса, пять двойных ошибок и пять брейк-пойтов из девяти.

В следующем раунде турнира Цуренко встретится с победительницей противостояния Мариана Дуке-Марино (Колумбия) – Даниэль Роуз Коллинз (США).

Ранее сообщалось, что украинка Даяна Ястремская дебютирует в турнирах Premier сразу со второго круга.

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Теги: Леся Цуренко, теннис
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