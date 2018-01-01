Ястремская дебютирует в турнирах Premier сразу со второго круга

Украинская теннисистка попала во второй раунд турнира в Чарльтоне.

Удача улыбнулась 17-летней украинской теннисистке Даяне Ястремской и она дебютирует на турнирах категории Premier в американском Чарльтоне сразу со второго круга.

Новоиспеченная чемпионка турнира в Майами Слоан Стивенс приняла решение сняться с Volvo Car Open, сославшись на усталость.

"После победы в Майами я чувствую себя полностью истощенной как физически, так и психологически. Я не ощущаю себя готовой к тому, чтобы показывать свой лучший теннис, поэтому мне необходимо отдохнуть", - заявила Стивенс.

Таким образом, место четвертой сеяной американки в основной сетке займет Даяна Ястремская, которая накануне проиграла в финальном раунде квалификации экс-соотечественнице Марине Заневской.

Соперницей уроженки Одессы во втором круге станет Бернарда Пера из США, которая занимает 101-е место в мировом рейтинге.

Также напомним, что ранее в участие в одиночном разряде турнира завершила Катерина Бондаренко.

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