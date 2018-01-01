Шарапову заметили с бойфрендом на шопинге в Нью-Йорке
Российская теннисистка провела свободное время со своим возлюбленным.
После недели тренировок в Теннисной академии IMG Ника Боллетьери пятикратная победительница турниров серии Большого шлема, экс первая ракетка мира Мария Шарапова была замечена в нью-йоркском районе Хэмптонс.
Россиянка отправилась на шопинг с бойфрендом – известным миллионером Александром Гилксом, который является соучредителем онлайн-аукционного дома, специализирующегося на изобразительном искусстве и коллекционировании.
Ранее сообщалось о том, что Мария Шарапова начала встречаться с британским предпринимателем Александром Гликсом.
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