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Шарапову заметили с бойфрендом на шопинге в Нью-Йорке

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Российская теннисистка провела свободное время со своим возлюбленным.
Мария Шарапова
Мария Шарапова
Getty Images

После недели тренировок в Теннисной академии IMG Ника Боллетьери пятикратная победительница турниров серии Большого шлема, экс первая ракетка мира Мария Шарапова была замечена в нью-йоркском районе Хэмптонс.

Россиянка отправилась на шопинг с бойфрендом – известным миллионером Александром Гилксом, который является соучредителем онлайн-аукционного дома, специализирующегося на изобразительном искусстве и коллекционировании.

Ранее сообщалось о том, что Мария Шарапова начала встречаться с британским предпринимателем Александром Гликсом.

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Теги: теннис, Мария Шарапова, фото, вне игры
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