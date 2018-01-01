Чарльстон (WTA): Кис прошла Арруабаррену, вылет Квитовой и Конты

Вашему вниманию расписание и результаты матчей женского турнира в Чарльстоне.

Volvo Cars Open – женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий в начале апреля в Чарлстоне (США) на открытых грунтовых кортах. С 2009 года относится к премьер-серии WTA и турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участниц в одиночном разряде.

Даты: 2 – 8 апреля

Покрытие: грунт

Призовой фонд: 800 000 долларов

Действующая чемпионка: Дарья Касаткина (Россия)

Лидеры посева: Каролин Гарсия (1), Петра Квитова (2), Дарья Касаткина (3), Слоан Стивенс (4), Юлия Гергес (5), Йоханна Конта (6), Мэдисон Киз (7), Анастасия Севастова (8)

Украинки на турнире: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко

Расписание и результаты матчей:

Третий раунд

05.04 (18:00) Юлия Гергес (Германия, 5) – Наоми Осака (Япония, 10) –

05.04 (18:00) Анастасия Севастова (Латвия, 8) – Эшли Барти (Австралия, 9) –

05.04 (19:00) Бернарда Пера (США) – Сара Эррани (Италия, WC) –

05.04 (19:30) Ирина Бегу (Румыния, 13) – Дарья Касаткина (Россия, 3) –

05.04 (20:30) Елена Веснина (Россия, 16) – Кристина Плишкова (Чехия) –

05.04 (21:00) Камила Джорджи (Италия) – Мэдисон Кис (США, 7) –

05.04 (22:30) Кики Бертенс (Нидерланды, 12) – Фанни Столлар (Венгрия, Q) –

06.04 (02:00) Каролин Гарсия (Франция, 1) – Ализе Корне (Франция, 14) –

Второй раунд

Каролин Гарсия (Франция, 1) – Варвара Лепченко (США) 6:2, 6:3

Дарья Касаткина (Россия, 3) – Кристина Макхэйл (США) 6:3, 3:6, 6:2

Дарья Гаврилова (Австралия, 11) – Камила Джорджи (Италия) – 2:6, 6:2, 3:6

Полона Херцог (Словения) – Ализе Корне (Франция, 14) – 2:6, 3:6

Юлия Гергес (Германия, 5) – Кристи Эрим Анн (США) – 2:6, 6:4, 7:6

Даяна Ястремская (Украина, LL) – Бернарда Пера (США) – 6:7, 6:1, 4:6

Лаура Зигемунд (Германия) – Наоми Осака (Япония, 10) – 3:6, 6:7

Анастасия Севастова (Латвия, 8) – Кэролайн Доулхайд (США, Q) – 7:5, 6:7, 6:1

Кики Бертенс (Нидерланды, 12) – Александра Крунич (Сербия) – 6:4, 6:2

Ирина Бегу (Румыния, 13) – Клэр Лю (США, Q) – 6:4, 6:2

Елена Веснина (Россия, 16) – Тэйлор Таунсенд (США) – 6:4, 6:1

Татьяна Мария (Германия) – Эшли Барти (Австралия, 9) – 6:4, 3:6, 2:6

Кристина Плишкова (Чехия) – Петра Квитова (Чехия, 2) – 1:6, 6:1, 6:3

Фанни Столлар (Венгрия, Q) – Йоханна Конта (Великобритания, 6) – 6:3, 6:2

Сара Эррани (Италия, WC) – Михаэла Бузэрнеску (Румыния, 15) – 3:6, 7:6(5), 6:2

Лара Арруабаррена (Испания) – Мэдисон Кис (США, 7) – 1:6, 6:3, 3:6

Первый раунд