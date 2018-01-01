Чарльстон (WTA): Кис прошла Арруабаррену, вылет Квитовой и Конты
Volvo Cars Open – женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий в начале апреля в Чарлстоне (США) на открытых грунтовых кортах. С 2009 года относится к премьер-серии WTA и турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участниц в одиночном разряде.
Даты: 2 – 8 апреля
Покрытие: грунт
Призовой фонд: 800 000 долларов
Действующая чемпионка: Дарья Касаткина (Россия)
Лидеры посева: Каролин Гарсия (1), Петра Квитова (2), Дарья Касаткина (3), Слоан Стивенс (4), Юлия Гергес (5), Йоханна Конта (6), Мэдисон Киз (7), Анастасия Севастова (8)
Украинки на турнире: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко
Расписание и результаты матчей:
Третий раунд
05.04 (18:00) Юлия Гергес (Германия, 5) – Наоми Осака (Япония, 10) –
05.04 (18:00) Анастасия Севастова (Латвия, 8) – Эшли Барти (Австралия, 9) –
05.04 (19:00) Бернарда Пера (США) – Сара Эррани (Италия, WC) –
05.04 (19:30) Ирина Бегу (Румыния, 13) – Дарья Касаткина (Россия, 3) –
05.04 (20:30) Елена Веснина (Россия, 16) – Кристина Плишкова (Чехия) –
05.04 (21:00) Камила Джорджи (Италия) – Мэдисон Кис (США, 7) –
05.04 (22:30) Кики Бертенс (Нидерланды, 12) – Фанни Столлар (Венгрия, Q) –
06.04 (02:00) Каролин Гарсия (Франция, 1) – Ализе Корне (Франция, 14) –
Второй раунд
Каролин Гарсия (Франция, 1) – Варвара Лепченко (США) 6:2, 6:3
Дарья Касаткина (Россия, 3) – Кристина Макхэйл (США) 6:3, 3:6, 6:2
Дарья Гаврилова (Австралия, 11) – Камила Джорджи (Италия) – 2:6, 6:2, 3:6
Полона Херцог (Словения) – Ализе Корне (Франция, 14) – 2:6, 3:6
Юлия Гергес (Германия, 5) – Кристи Эрим Анн (США) – 2:6, 6:4, 7:6
Даяна Ястремская (Украина, LL) – Бернарда Пера (США) – 6:7, 6:1, 4:6
Лаура Зигемунд (Германия) – Наоми Осака (Япония, 10) – 3:6, 6:7
Анастасия Севастова (Латвия, 8) – Кэролайн Доулхайд (США, Q) – 7:5, 6:7, 6:1
Кики Бертенс (Нидерланды, 12) – Александра Крунич (Сербия) – 6:4, 6:2
Ирина Бегу (Румыния, 13) – Клэр Лю (США, Q) – 6:4, 6:2
Елена Веснина (Россия, 16) – Тэйлор Таунсенд (США) – 6:4, 6:1
Татьяна Мария (Германия) – Эшли Барти (Австралия, 9) – 6:4, 3:6, 2:6
Кристина Плишкова (Чехия) – Петра Квитова (Чехия, 2) – 1:6, 6:1, 6:3
Фанни Столлар (Венгрия, Q) – Йоханна Конта (Великобритания, 6) – 6:3, 6:2
Сара Эррани (Италия, WC) – Михаэла Бузэрнеску (Румыния, 15) – 3:6, 7:6(5), 6:2
Лара Арруабаррена (Испания) – Мэдисон Кис (США, 7) – 1:6, 6:3, 3:6
Первый раунд
Ализе Корне (Франция, 14) – Катерина Бондаренко (Украина) – 6:1, 6:2
Бернарда Пера (США) – Яна Чепелова (Словакия) – 6:2, 6:2
Лаура Зигемунд (Германия) – Наталья Вихлянцева (Россия) – 7:5, 6:2
Кристина Макхэйл (США) – Зарина Дияс (Казахстан) – 6:4, 6:2
Дарья Гаврилова (Австралия, 11) – Онс Жабер (Тунис) – 1:6, 6:4, 6:3
Кики Бертенс (Нидерланды, 12) – Вероника Сепеде-Ройг (Парагвай) 6:4, 6:1
Фанни Столлар (Венгрия, Q) – Франческа ди Лоренцо (США, Q) – 7:5, 6:1
Варвара Лепченко (США) – Андреа Петкович (Германия) – 6:4, 7:5
Дженнифер Брэйди (США) – Наоми Осака (Япония, 10) – 4:6, 4:6
Вера Лапко (Беларусь, Q) – Михаэла Бузэрнеску (Румыния, 15) – 4:6 *отказ Лапко
Сильвия Солер-Эспиноса (Испания, Q) – Камила Джорджи (Италия) – 1:6, 4:6
Полона Херцог (Словения) – Марина Заневская (Бельгия, Q) – 6:1, 6:4
Александра Крунич (Сербия) – Бетани Маттек-Сэндс (США, WC) – 6:2, 6:2
Юханна Ларссон (Швеция) – Кэролайн Доулхайд (США, Q) – 7:5, 0:6, 4:6
Клэр Лю (США, Q) – Магда Линетт (Польша) – 1:6, 6:3, 6:3
Софья Кенин (США) – Эшли Барти (Австралия, 9) – 3:6, 2:6
Хитер Уотсон (Великобритания) – Тэйлор Таунсенд (США) – 3:6, 4:6
Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) – Лара Арруабаррена (Испания) – 6:4, 6:7, 0:1
Елена Веснина (Россия, 16) – Мэдисон Бренгл (США) – 6:3, 2:6, 6:2
Ирина Бегу (Румыния, 13) – Георгина Гарсия Перес (Испания, Q) – 6:3, 6:4
Кристи Эрим Анн (США) – Саманта Стосур (Австралия) – 6:2, 6:4
Эжени Бушар (Канада, LD) – Сара Эррани (Италия, WC) – 4:6, 4:6
Лорен Дэвис (США) – Татьяна Мария (Германия) – 3:6, 0:6
Катерина Синякова (Чехия) – Кристина Плишкова (Чехия) – 4:6, 1:6
Полная версия правил