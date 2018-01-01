Чарльстон (WTA): Бушар уступила Эррани, Плишкова обыграла Синякову

Вашему вниманию расписание и результаты матчей женского турнира в Чарльстоне.

Volvo Cars Open – женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий в начале апреля в Чарлстоне (США) на открытых грунтовых кортах. С 2009 года относится к премьер-серии WTA и турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участниц в одиночном разряде.

Даты: 2 – 8 апреля

Покрытие: грунт

Призовой фонд: 800 000 долларов

Действующая чемпионка: Дарья Касаткина (Россия)

Лидеры посева: Каролин Гарсия (1), Петра Квитова (2), Дарья Касаткина (3), Слоан Стивенс (4), Юлия Гергес (5), Йоханна Конта (6), Мэдисон Киз (7), Анастасия Севастова (8)

Украинки на турнире: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко

Расписание и результаты матчей:

Первый раунд

Ализе Корне (Франция, 14) – Катерина Бондаренко (Украина) – 6:1, 6:2

Бернарда Пера (США) – Яна Чепелова (Словакия) – 6:2, 6:2

Лаура Зигемунд (Германия) – Наталья Вихлянцева (Россия) – 7:5, 6:2

Кристина Макхэйл (США) – Зарина Дияс (Казахстан) – 6:4, 6:2

Дарья Гаврилова (Австралия, 11) – Онс Жабер (Тунис) – 1:6, 6:4, 6:3

Кики Бертенс (Нидерланды, 12) – Вероника Сепеде-Ройг (Парагвай) 6:4, 6:1

Фанни Столлар (Венгрия, Q) – Франческа ди Лоренцо (США, Q) – 7:5, 6:1

Варвара Лепченко (США) – Андреа Петкович (Германия) – 6:4, 7:5

Дженнифер Брэйди (США) – Наоми Осака (Япония, 10) – 4:6, 4:6

Вера Лапко (Беларусь, Q) – Михаэла Бузэрнеску (Румыния, 15) – 4:6 *отказ Лапко

Сильвия Солер-Эспиноса (Испания, Q) – Камила Джорджи (Италия) – 1:6, 4:6

Полона Херцог (Словения) – Марина Заневская (Бельгия, Q) – 6:1, 6:4

Александра Крунич (Сербия) – Бетани Маттек-Сэндс (США, WC) – 6:2, 6:2

Юханна Ларссон (Швеция) – Кэролайн Доулхайд (США, Q) – 7:5, 0:6, 4:6

Клэр Лю (США, Q) – Магда Линетт (Польша) – 1:6, 6:3, 6:3

Софья Кенин (США) – Эшли Барти (Австралия, 9) – 3:6, 2:6

Хитер Уотсон (Великобритания) – Тэйлор Таунсенд (США) – 3:6, 4:6

Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) – Лара Арруабаррена (Испания) – 6:4, 6:7, 0:1

Елена Веснина (Россия, 16) – Мэдисон Бренгл (США) – 6:3, 2:6, 6:2

Ирина Бегу (Румыния, 13) – Георгина Гарсия Перес (Испания, Q) – 6:3, 6:4

Кристи Эрим Анн (США) – Саманта Стосур (Австралия) – 6:2, 6:4

Эжени Бушар (Канада, LD) – Сара Эррани (Италия, WC) – 4:6, 4:6

Лорен Дэвис (США) – Татьяна Мария (Германия) – 3:6, 0:6

Катержина Синякова (Чехия) – Кристина Плишкова (Чехия) – 4:6, 1:6