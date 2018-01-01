Чарльстон (WTA ): Бондаренко вылетела в первом круге, Осака сильнее Брэйди

Вашему вниманию расписание и результаты матчей женского турнира в Чарльстоне.

Volvo Cars Open – женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий в начале апреля в Чарлстоне (США) на открытых грунтовых кортах. С 2009 года относится к премьер-серии WTA и турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участниц в одиночном разряде.

Даты: 2 – 8 апреля

Покрытие: грунт

Призовой фонд: 800 000 долларов

Действующая чемпионка: Дарья Касаткина (Россия)

Лидеры посева: Каролин Гарсия (1), Петра Квитова (2), Дарья Касаткина (3), Слоан Стивенс (4), Юлия Гергес (5), Йоханна Конта (6), Мэдисон Киз (7), Анастасия Севастова (8)

Украинки на турнире: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко

Расписание и результаты матчей:

Первый раунд