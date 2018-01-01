Ястремская успешно стартовала в квалификации в Чарльстоне

Украинка вышла в финал квалификации турнира Volvo Car Open.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская преодолела стартовый раунд квалификации турнира в Volvo Car Open в английском Чарльстоне.

Украинка, сеянная в квалификации под девятым номером, обыграла болгарскую теннисистку Сесиль Каратанчеву – 6:7 (1:7), 6:4, 6:4.

В финале квалифкации 17-летняя одесситка сыграет против бывшей украинки Марины Заневской, представляющей Бельгию, которая в квалификации сеяная под восьмым номером.

Добавим, что в основной сетке турнира в Чарльстоне стартует еще одна украинка Екатерина Бондаренко.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!