Джокович прервал сотрудничество с Агасси, не проработав вместе и года

Экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович остался без тренера.

Сербский теннисист Новак Джокович прекратил сотрудничество с американским тренером Андре Агасси.

Как сообщает ESPN, Джокович и Агасси слишком часто не соглашались по вопросам методики тренировок.

О сотрудничестве сербского теннисиста и американского тренера было объявлено в середине мая 2017 года. В конце прошлого сезона в команду его тренеров вошел чех Радек Штепанек.

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