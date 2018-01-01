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Джокович прервал сотрудничество с Агасси, не проработав вместе и года

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Экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович остался без тренера.
Агасси и Джокович
Агасси и Джокович
Getty Images

Сербский теннисист Новак Джокович прекратил сотрудничество с американским тренером Андре Агасси.

Как сообщает ESPN, Джокович и Агасси слишком часто не соглашались по вопросам методики тренировок.

О сотрудничестве сербского теннисиста и американского тренера было объявлено в середине мая 2017 года. В конце прошлого сезона в команду его тренеров вошел чех Радек Штепанек.

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Теги: Андре Агасси, Новак Джокович, теннис
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