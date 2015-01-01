Маррей вернется на корт в июне

Энди Маррей выступит на травяном турнире в Розмалене.

Британский теннисист Энди Маррей вернется на корт выступлениями на травяном турнире в Розмалене в Нидерландах.

"Двукратный победитель Уимблдона продолжит реабилитацию после травмы на травяных кортах Розмалена в Нидерландах", - цитирует Reuters пресс-релиз организаторов турнира.

Соревнования будут проходить с 11 по 17 июня и станут первыми после поражения Маррея от Сэма Куэрри в четвертьфинале Уимблдона в июле 2017 года. В Нидерландах же теннисист не участвовал в турнирах с 2015 года.

Сам воспринимает турнир как хорошую подготовку к Уимблдону.

"С нетерпением жду возвращения на травяные корты, чтобы впервые принять участие в турнире в Розмалене. Я слышал много хорошего и о турнире, и о кортах. Это отличная возможность подготовиться к Уимблдону", - сказал Маррей.

Напомним, в январе 2018 года Энди Маррей перенес операцию на правом бедре и с тех пор не выступал, таким образом, турнир в Розмалене станет первым после возвращения теннисиста.

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