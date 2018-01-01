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Остапенко рассказала, за счет чего сумела обыграть Свитолину

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Латвийская теннисистка прокомментировала свою победу над первой ракеткой Украины.
Елена Остапенко
Елена Остапенко
Getty Images

Латвийская теннисистка Елена Остапенко прокомментировала выход в полуфинал турнира в Майами. Напомним, в 1/4 финала пятая ракетка мира обыграла представительницу Украины Элину Свитолину. 

"Когда тренер вышел на корт, то сказал мне продолжать действовать в агрессивном стиле. Я просто пыталась улучшить свою игру и сражалась за каждый розыгрыш. Наставник сказал, если буду действовать агрессивно, то смогу победить.

Не знаю, что происходило у меня в голове после того, как соперница отыграла два матчбола, но я рада, что смогла закончить встречу на мажорной ноте", – цитирует Остапенко пресс-служба турнира.

Смотрите также видео обзор матча Свитолина – Остапенко.

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Теги: Елена Остапенко, Элина Свитолина, WTA, Майами, теннис
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