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Свитолина: Судьбу матча с Остапенко решили мелочи

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Украинская тенниситка проанализировала причины постигшей ее неудачи в матче с Еленой Остапенко.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала свое поражение от латвийской теннисистки Елены Остапенко в четвертьфинале турнира в Майами.

“Это трудное поражение, но мне не хватило концентрации. Я то включалась в игру, то вновь выпадала из нее. Я не была сосредоточена на важных моментах, когда это было нужно. Судьбу встречи решили мелочи, потому что Елена прекрасный игрок. Она не упускает свои возможности. 

В последнее время я немного изменила свою игру и стала действовать агрессивнее. И, несмотря на поражение, я все равно ощущаю прогресс. В WТА много турниров, поэтому поражения неизбежны. Главное сделать правильные выводы и двигаться вперед“, – цитирует Свитолину официальный сайт WТА.

Смотрите также видео обзор матча Свитолина – Остапенко.

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Теги: Элина Свитолина, Елена Остапенко, WTA, Майами, теннис
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