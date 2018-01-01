Свитолина уступила Остапенко в четвертьфинале турнира в Майаме
Украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела пройти Елену Остапенко в четвертьфинале престижного турнира WTA категории Mandatory, который проходит в Майами, США.
В первом сете Свитолина записала в свой актив три брейк-поинта, однако и проиграла своих три подачи. Партия переросла в тай-брейк, где Остапенко была точнее.
Второй сет проходил по-похожему сценарию. Украинка значительно вкладывалась в свои удары, однако латвийка была точнее. Свитолина проиграла три своих подачи и не сумела взять ни одного брейк-поинта. В тай-брейке украинка отыграла три матчбола, однако Остапенко все же довела матч до победы и прошла в полуфинал.
Елена Остапенко (Латвия) – Элина Свитолина (Украина) 7:6, 6:6
В полуфинале Остапенко сыграет с победительницей пары Винус Уильямс – Даниэль Коллинс.
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