Австрийский теннисист проиграл встречу, выбив мяч за пределы корта на матчболе соперника

Себастьян Офнер на эмоциях выбил мяч с корта на матчболе и тут же вылетел из турнира.

Офнер проиграл встречу, выбив мяч за пределы корта на матчболе соперника tennis-tourtalk.com

Австрийский теннисист Себастьян Офнер уступил в 1/8 финала турнира в испанской Марбелье итальянцу Марко Чеккинато – 6:4, 6:7(3), 2:6.

Развязка случилась на матчболе Чеккинато. Итальянец выиграл розыгрыш, чем остался сильно недоволен Офнер. Австриец со всей силы двинул мяч за пределы корта, получил штрафное очко и мгновенно проиграл встречу.

Funny end of Cecchinato-Ofner: Ofner had earlier a warning for ball abuse and was so smart to hit ball in the sky after going match point down...so point penalty and game set match Cecchinato pic.twitter.com/dpk6F3oa5j — Stefano Berlincioni (@Carretero77) 28 березня 2018 р.

Отметим, что 142-я ракетка мира Офнер будет лидером сборной Австрии в матчах Кубка Дэвиса против команды России.

Ранее сообщалось, что Дель Потро может установить рекорд, если выиграет титул в Майами.

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