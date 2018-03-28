Австрийский теннисист проиграл встречу, выбив мяч за пределы корта на матчболе соперника
Австрийский теннисист Себастьян Офнер уступил в 1/8 финала турнира в испанской Марбелье итальянцу Марко Чеккинато – 6:4, 6:7(3), 2:6.
Развязка случилась на матчболе Чеккинато. Итальянец выиграл розыгрыш, чем остался сильно недоволен Офнер. Австриец со всей силы двинул мяч за пределы корта, получил штрафное очко и мгновенно проиграл встречу.
Funny end of Cecchinato-Ofner: Ofner had earlier a warning for ball abuse and was so smart to hit ball in the sky after going match point down...so point penalty and game set match Cecchinato pic.twitter.com/dpk6F3oa5j— Stefano Berlincioni (@Carretero77) 28 березня 2018 р.
Отметим, что 142-я ракетка мира Офнер будет лидером сборной Австрии в матчах Кубка Дэвиса против команды России.
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