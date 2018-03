Австрийский теннисист проиграл встречу, выбив мяч за пределы корта на матчболе соперника

Австрийский теннисист Себастьян Офнер уступил в 1/8 финала турнира в испанской Марбелье итальянцу Марко Чеккинато – 6:4, 6:7(3), 2:6.

Развязка случилась на матчболе Чеккинато. Итальянец выиграл розыгрыш, чем остался сильно недоволен Офнер. Австриец со всей силы двинул мяч за пределы корта, получил штрафное очко и мгновенно проиграл встречу.

Funny end of Cecchinato-Ofner: Ofner had earlier a warning for ball abuse and was so smart to hit ball in the sky after going match point down...so point penalty and game set match Cecchinato pic.twitter.com/dpk6F3oa5j