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Австрийский теннисист проиграл встречу, выбив мяч за пределы корта на матчболе соперника

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Себастьян Офнер на эмоциях выбил мяч с корта на матчболе и тут же вылетел из турнира.
Офнер проиграл встречу, выбив мяч за пределы корта на матчболе соперника
Офнер проиграл встречу, выбив мяч за пределы корта на матчболе соперника
tennis-tourtalk.com

Австрийский теннисист Себастьян Офнер уступил в 1/8 финала турнира в испанской Марбелье итальянцу Марко Чеккинато – 6:4, 6:7(3), 2:6.

Развязка случилась на матчболе Чеккинато. Итальянец выиграл розыгрыш, чем остался сильно недоволен Офнер. Австриец со всей силы двинул мяч за пределы корта, получил штрафное очко и мгновенно проиграл встречу.

Отметим, что 142-я ракетка мира Офнер будет лидером сборной Австрии в матчах Кубка Дэвиса против команды России.

Ранее сообщалось, что Дель Потро может установить рекорд, если выиграет титул в Майами.

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Теги: теннис, курьез, видео
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