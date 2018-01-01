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Дель Потро может установить рекорд, если выиграет титул в Майами

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Аргентинский теннисист сыграет в четвертьфинале турнира в Майами.
Хуан-Мартин Дель Потро
Хуан-Мартин Дель Потро
Getty Images

Хуан-Мартин Дель Потро в четвертом круге престижного турнира в Майами уверенно обыграл представителя Сербии Филипа Краиновича со счетом 6:4, 6:2.

Аргентинец, занимающий шестое место в рейтинге АТР, может стать первым теннисистом, выигравшим в одном сезоне соревнования в Акапулько, Индиан-Уэллсе и Майами, сообщает официальный сайт тура.

Также Хуан-Мартин стал первым игроком, одержавшим 20 побед на соревнованиях АТР в 2018 году.

Напомним, в четвертьфинале соперником Дель Потро станет канадец Милош Раонич.

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Теги: теннис, рекорд, Хуан-Мартин Дель Потро, ATP, Майами
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