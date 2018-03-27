Переключиться на мобильную версию

Остапенко: Знаю, как играет Свитолина

Комментариев: 0
Елена Остапенко заявила, что приближается к своей оптимальной форме.
Елена Остапенко
Елена Остапенко

Латвийская теннисистка Елена Остапенко прокомментировала свою победу над Петрой Квитовой и предстоящий матч в четвертьфинале турнира в Майами с украинкой Элиной Свитолиной.

"Я очень довольна тем, как завершила этот матч. Я хорошо начала поединок, но затем соперница заиграла очень агрессивно и глубоко. Мне было сложно пробивать навылет после таких ударов.

Мы со Свитолиной встречались на Уимблдоне в прошлом году, так что я знаю, как она играет. Терять мне нечего. Я чувствую, что вновь набираю форму. Победы на тай-брейках, как в матче с Хаддад-Майей, придают уверенности", - приводит слова латвийки пресс-служба WTA.

Со всеми результатами соревнований в Майами вы можете ознакомиться здесь.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Елена Остапенко, теннис, Элина Свитолина
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  27.03.2018, 17:10
Оценка:  0
гость
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " xako ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь