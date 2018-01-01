Свитолина: Мне удалось показать хороший уровень – я постоянно держала мяч под контролем

Украинка знала, что матч с австралийской теннисисткой был не из простых.

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина поделилась своими впечатлениями от противостояния с 21-м номером мирового рейтинга австралийской Эшли Барти.

“Я всегда знала, что Эшли может показывать сильную игру. Мы уже встречались ранее, и я была осведомлена, что в этом матче придется всегда быть начеку, быть готовой к ее сильным ударам и такой же подаче.

Я просто старалась не давать ей шансов. На мой взгляд, мне удалось показать сегодня довольно-таки надежную игру. Хорошие физические кондиции и успешная подача – это были ключи к победе в этот раз.

Мне кажется, что я весьма неплохо играю на приеме. Мы уже проводили матчи, так что я знала, что мне надо делать и как. Это был лишь вопрос времени, чтобы приспособиться.

Как вы знаете, в Дубае совершенно другой климат, нежели здесь. Мне нужно было время, чтобы ноги адаптировались к здешним условиям. В поединке с Барти, на мой взгляд, мне удалось показать хороший уровень – я постоянно держала мяч под контролем.

Да, Эшли выполнила несколько замечательных подач, среди которых были и эйсы. Это часть ее игры. Поэтому моментами мне приходилось просто мириться с проигрышами и двигаться дальше. В конце я уже лучше контролировала все, что происходило на корте, и прекрасно видела мяч.

Каждую неделю условия наших выступлений меняются – мячи, погода… Постоянно происходят какие-то маленькие изменения, так что тебе и команде приходится часто думать о том, что могло бы помочь тебе во время матча в тот или иной день.

В поединке с Барти я старалась двигаться очень быстро, выдавать сильные удары. Также я была очень спокойна. Это очень помогло“ – сказала Свитолина в послематчевом комментарии для WTA.

Напомним, что матч закончился победой украинки в двух сетах на турнире Miami Open. В четвертьфинале Свитолина сыграет против латвийской теннисистки Елены Остапенко.

Со всеми результатами соревнований в Майами вы можете ознакомиться здесь.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!