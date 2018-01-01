Переключиться на мобильную версию

Свитолина: Мне удалось показать хороший уровень – я постоянно держала мяч под контролем

Комментариев: 0
Украинка знала, что матч с австралийской теннисисткой был не из простых.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина  поделилась своими впечатлениями от противостояния с 21-м номером мирового рейтинга австралийской Эшли Барти.

“Я всегда знала, что Эшли может показывать сильную игру. Мы уже встречались ранее, и я была осведомлена, что в этом матче придется всегда быть начеку, быть готовой к ее сильным ударам и такой же подаче.

Я просто старалась не давать ей шансов. На мой взгляд, мне удалось показать сегодня довольно-таки надежную игру. Хорошие физические кондиции и успешная подача – это были ключи к победе в этот раз.

Мне кажется, что я весьма неплохо играю на приеме. Мы уже проводили матчи, так что я знала, что мне надо делать и как. Это был лишь вопрос времени, чтобы приспособиться.

Как вы знаете, в Дубае совершенно другой климат, нежели здесь. Мне нужно было время, чтобы ноги адаптировались к здешним условиям. В поединке с Барти, на мой взгляд, мне удалось показать хороший уровень – я постоянно держала мяч под контролем.

Да, Эшли выполнила несколько замечательных подач, среди которых были и эйсы. Это часть ее игры. Поэтому моментами мне приходилось просто мириться с проигрышами и двигаться дальше. В конце я уже лучше контролировала все, что происходило на корте, и прекрасно видела мяч.

Каждую неделю условия наших выступлений меняются – мячи, погода… Постоянно происходят какие-то маленькие изменения, так что тебе и команде приходится часто думать о том, что могло бы помочь тебе во время матча в тот или иной день.

В поединке с Барти я старалась двигаться очень быстро, выдавать сильные удары. Также я была очень спокойна. Это очень помогло“ – сказала Свитолина в послематчевом комментарии для WTA.

Напомним, что матч закончился победой украинки в двух сетах на турнире Miami Open. В четвертьфинале Свитолина сыграет против латвийской теннисистки Елены Остапенко.

Со всеми результатами соревнований в Майами вы можете ознакомиться здесь.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Элина Свитолина, Эшли Барти, Майами, WTA, теннис
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь