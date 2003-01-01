Федерер стал первым теннисистом, проведшим 500 недель в топ-2
Роджер Федерер стал первым теннисистом, проведшим 500 недель в топ-2.
Напомним, швейцарец впервые поднялся на вторую строчку в августе 2003 года, а первым стал в феврале 2004-го. С тех пор он провел ровно 500 недель на первой либо второй позиции, из которых 308 – на вершине.
При этом количество недель Роджера в топ-2 продолжит увеличиваться, поскольку вторую строчку он в ближайшее время точно не потеряет.
Отметим, что второй показатель в истории по неделям в топ-2 у главного соперника Федерера – испанца Рафаэля Надаля, который к настоящему моменту провел там 445 недель.
Ранее Роджер Федерер побил собственный рекорд по количеству выигранных подряд матчей на старте сезона.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил