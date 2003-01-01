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Федерер стал первым теннисистом, проведшим 500 недель в топ-2

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Швейцарскому теннисисту покорилось очередной достижение.
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Getty Images

Роджер Федерер стал первым теннисистом, проведшим 500 недель в топ-2.

Напомним, швейцарец впервые поднялся на вторую строчку в августе 2003 года, а первым стал в феврале 2004-го. С тех пор он провел ровно 500 недель на первой либо второй позиции, из которых 308 – на вершине.

При этом количество недель Роджера в топ-2 продолжит увеличиваться, поскольку вторую строчку он в ближайшее время точно не потеряет.

Отметим, что второй показатель в истории по неделям в топ-2 у главного соперника Федерера – испанца Рафаэля Надаля, который к настоящему моменту провел там 445 недель.

Ранее Роджер Федерер побил собственный рекорд по количеству выигранных подряд матчей на старте сезона.

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Теги: теннис, Роджер Федерер, рекорд, ATP
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