Свитолина в двух сетах обыграла Барти в Майами
Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла австралийку Эшли Барти в 1/8 финала престижного турнира WTA категории Mandatory, который проходит в Майами, США.
Свитолина не удачно начала поединок, уступая по ходу первого сета со счетом 0:3. Однако вскоре украинка сумела перевернуть игру, записав на свой счет четыре брейк-поинта подряд и выиграв первую партию.
Второй сет выдался более легким для Элины. Свитолина опять-таки записала на свой счет четыре брейк-поинта, взяла несколько геймов и довела матч до логичной победы.
Элина Свитолина (Украина) – Эшли Барти (Австралия) 7:5, 6:4.
Отметим, что в четвертьфинале Свитолина встретится с победительницей пары Петра Квитова – Елена Остапенко.
Ранее сообщалось, что Свитолина поведала о своем рецепте успеха.
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