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Свитолина в двух сетах обыграла Барти в Майами

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Элина Свитолина прошла в четвертьфинал турнира в Майами.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла австралийку Эшли Барти в 1/8 финала престижного турнира WTA категории Mandatory, который проходит в Майами, США.

Свитолина не удачно начала поединок, уступая по ходу первого сета со счетом 0:3. Однако вскоре украинка сумела перевернуть игру, записав на свой счет четыре брейк-поинта подряд и выиграв первую партию.

Второй сет выдался более легким для Элины. Свитолина опять-таки записала на свой счет четыре брейк-поинта, взяла несколько геймов и довела матч до логичной победы. 

Элина Свитолина (Украина) – Эшли Барти (Австралия) 7:5, 6:4. 

Отметим, что в четвертьфинале Свитолина встретится с победительницей пары Петра Квитова – Елена Остапенко.

Ранее сообщалось, что Свитолина поведала о своем рецепте успеха

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Эшли Барти
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