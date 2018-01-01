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Свитолина: Матч против Эшли Барти будет трудным, у нее опасная игра

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Элина Свитолина прокомментировала поединок против Дарьи Гавриловой, в котором, проигрыв первый сет, украинка выиграла следующие два.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о матче третьего круга турнира в Майами, где ей удалось обыграть соперницу из Австралии Дарью Гаврилову.

Свитолина также поделилась ожиданиями от следующего поединка, где встретится с Эшли Барти.

“Это был трудный матч, у нас были длинные розыгрыши. В первом сете Дарья действительно очень хорошо играла. Я должна была улучшить свою игру во втором и третьем сетах, и мне удалось это сдлеать.

Чтобы выиграть одинадцать геймов подряд мне необходимо было оставаться спокойной и концентрироваться на своих ударах. У меня получилось.

Говоря о следующем матче против Эшли Барти, могу сказать, что у нее опасная игра, поэтому с ней всегдя тяжело соревноваться. Я должна быть готова к игре. Думаю, матч будет трудным“, - сказала теннисистка.

Ранее Элина Свитолина рассказала о своей работе над тем, чтобы выиграть турнир Большого шлема.

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Теги: Элина Свитолина, Miami Open, WTA, теннис
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