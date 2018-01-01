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Свитолина добыла волевую победу над Гавриловой в третьем круге турнира в Майами

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Украинская теннисистка обыграла представительницу Австралии в трех сетах.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в четвертый круг престижного турнира WTA категории Mandatory, который проходит в Майами, США.

В матче третьего раунда четвертая ракетка мира в трехсетовом матче обыграла австралийку Дарью Гаврилову.

Несмотря на поражение в первом сете, украинка собралась и буквально камня на камне не оставила от соперницы во втором.

В решающем, третьем, сете наша теннисистка сразу же повела 3:0. По ходу сета Гаврилова пыталась отыграться и несколько раз зарабатывала брейк-поинты, но все-же украинка выстояла, сделала еще один брейк и довела матч до победы.

Элина Свитолина (Украина, 4) – Дарья Гаврилова 4:6, 6:0, 6:1

Следующей соперницей Элины будет еще одна представительница Австралии 20-летняя Эшли Барти.

Напомним, во втором круге соревнований украинка обыграла победительницу Индиан-Уэллс Наоми Осаку.

Со всеми результатами соревнований в Майами вы можете ознакомиться здесь.

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Теги: Элина Свитолина, Дарья Гаврилова, WTA, Майами, теннис
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