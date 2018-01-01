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Возняцки: Болельщики Miami Open обзывали меня и моего парня и желали смерти родителям

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Каролин Возняцки поделилась неприятными эмоциями, которые получила во время матча турнира в Майами.
Каролин Возняцки
Каролин Возняцки
Getty Images

Вторая ракетка мира Каролин Возняцки обратилась в организаторам турнира в Майами с жалобой на болельщиков. По словам датской теннисистки, в ее адрес с трибун доносилась нецензурная лексика и пожелания смерти ее родителям. Об этом спортсменка написала в Twitter.

"Прошлой ночью я проиграла в очень сложном матче отличной теннисистке и подруге Монике Пюиг. Я понимаю, что теннис – это игра, где случаются и победы и поражения. Но вчера среди болельщиков были люди, которые оскорбляли мою семью, желая смерти моим родителям, обзывали меня словами, которые я не могу писать, и говорили моему парню и его 10-летним племянникам сесть и завалить ***** [лицо].

Охрана и другой персонал ничего не предприняли, а напротив – поощряли происходящее. Я не против поддержки любимых игроков, даже несмотря на напряженную атмосферу, но когда боление выходит за рамки приличия, это становится невыносимым для участников матча.

Надеюсь, организаторы соревнований серьезно отнесутся к проблеме, потому что это непозволительный пример для следующего поколения игроков и болельщиков. Я желаю Монике всего наилучшего в последующих матчах турнира", – написала Возняцки.

Следить за результатами матчей турнира в Майами можно по ссылке.

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Теги: Каролин Возняцки, Miami Open, WTA, теннис
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