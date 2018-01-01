Осака объяснила, почему не смогла противостоять Свитолиной
Наоми Осака рассказала о плохом самочувствии перед матчем с украинкой.
Японская теннисистка Наоми Осака уступила во втором круге турнира в Майами первой ракетке Украины Элине Свитолиной (4:6, 2:6), при этом выиграв в первом раунде у Серены Уильямс.
Спортсменка объяснила свою плохую игру состоянием здоровья. По словам Осаки, в день матча утром ее тошнило, но она решила не сниматься с турнира.
"Я решила, что было бы неправильно сняться перед матчем. Особенно после того, как я обыграла Серену. Я подумала, что после такого сниматься нельзя и надо пытаться играть", - цитирует теннисистку официальный сайт WTA.
Ранее Элина Свитолина прокомментировала свою победу над Наоми Осакой.
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