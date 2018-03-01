Свитолина: Осака была очень уверенной после своей победы в Индиан-Уэллсе

Элина Свитолина прокомментировала успешный матч второго круга Miami Open.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась эмоциями после победы в матче второго круга на турнире в Майами над Наоми Осакой.

"Осака подходила к этому матчу с большой уверенностью после своей победы в Индиан-Уэллсе, поэтому мне хотелось сделать ей вызов. Я показала хороший теннис. Я здорово подавала на важных розыгрышах и старалась играть по ветру. Просто пыталась играть с умом и менять направление мяча".

Я не хотела давать ей шансов. Думаю, сегодня я показала достойный теннис, хорошо подавала и это стало ключом к победе в этом матче. Кроме того, я хорошо видела мяч и почти всегда знала, что успею к нему подойти", - цитирует Свитолину Tennis.com.



В следующем раунде Элина Свитолина встретится с Дарьей Гавриловой из Австралии.

Со всеми результатами соревнований в Майами вы можете ознакомиться здесь.

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