Свитолина не испытала проблем в матче с победительницей Индиан-Уэллс
Элина Свитолина обыграла Наоми Осаку во втором раунде престижного турнира WTA категории Mandatory, который ныне проходит в Майами, США.
В начале поединка теннисистки демонстрировали примерно равную игру, однако в 7-м гейме нашей спортсменке удалось брейкануть и довести сет до победы. Во второй партии украинка полностью захватила преимущество, практически не оставив шансов своей сопернице.
Таким образом, первая ракетка Украины пробилась в третий круг соревнований, где сыграет c победительницей пары Дарья Гаврилова – Андреа Петкович.
Наоми Осака (Япония) – Элина Свитолина (Украина, 4) – 4:6, 2:6
.@ElinaSvitolina ends Osaka’s run, 6-4, 6-2!⁰⁰— WTA (@WTA) March 23, 2018
Advances to the @MiamiOpen third round! pic.twitter.com/gvOLZOb24e
Стоит отметить, что на минувшей неделе Наоми Осака сумела выиграть престижный турнир в Индиан-Уэллсе.
Со всеми результатами соревнований в Майами вы можете ознакомиться здесь.
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