Украинка прошла в третий раунд престижного турнира в Майами.

Элина Свитолина обыграла Наоми Осаку во втором раунде престижного турнира WTA категории Mandatory, который ныне проходит в Майами, США.

В начале поединка теннисистки демонстрировали примерно равную игру, однако в 7-м гейме нашей спортсменке удалось брейкануть и довести сет до победы. Во второй партии украинка полностью захватила преимущество, практически не оставив шансов своей сопернице.

Таким образом, первая ракетка Украины пробилась в третий круг соревнований, где сыграет c победительницей пары Дарья Гаврилова – Андреа Петкович.

Наоми Осака (Япония) – Элина Свитолина (Украина, 4) – 4:6, 2:6

Стоит отметить, что на минувшей неделе Наоми Осака сумела выиграть престижный турнир в Индиан-Уэллсе.

Со всеми результатами соревнований в Майами вы можете ознакомиться здесь.

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