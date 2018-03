Элина Свитолина обыграла Наоми Осаку во втором раунде престижного турнира WTA категории Mandatory, который ныне проходит в Майами, США.

В начале поединка теннисистки демонстрировали примерно равную игру, однако в 7-м гейме нашей спортсменке удалось брейкануть и довести сет до победы. Во второй партии украинка полностью захватила преимущество, практически не оставив шансов своей сопернице.

Таким образом, первая ракетка Украины пробилась в третий круг соревнований, где сыграет c победительницей пары Дарья Гаврилова – Андреа Петкович.

Наоми Осака (Япония) – Элина Свитолина (Украина, 4) – 4:6, 2:6

