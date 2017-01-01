Майами (ATP): расписание и результаты матчей

Вашему вниманию расписание и результаты матчей мужского турнира в Майами.

Miami Open presented by Itaú – профессиональный теннисный турнир, проводимый в марте в Ки-Бискейне (Майами, США) на хардовых кортах местного Tennis Center at Crandon Park. С 2009 года мужские соревнования относятся к серии ATP Masters 1000 с турнирной сеткой, рассчитанной на 96 участников в одиночном разряде.

Даты: 21 марта – 1 апреля

Покрытие: хард

Призовой фонд: 7 972 535 долларов

Действующий чемпион: Роджер Федерер (Швейцария)

Лидеры посева: Роджер Федерер (1), Марин Чилич (2), Григор Димитров (3), Александр Зверев (4), Хуан Мартин дель Потро (5), Кевин Андерсон (6), Давид Гоффен (7), Джек Сок (8)

Украинцы на турнире: нет

Расписание и результаты матчей:

21.03 (17:00) Райан Харрисон (США) – Жоау Соуза (Португалия) –

21.03 (17:00) Микаэль Имер (Швеция, WC) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) –

21.03 (17:00) Юити Сугита (Япония) – Робин Хасе (Нидерланды) –

21.03 (17:00) Иржи Веселы (Чехия) – Лукаш Лацко (Словакия, LD) –

21.03 (18:30) Пьер-Юг Эрбер (Франция) – Тейлор Фритц (США) –

21.03 (18:30) Мэттью Эбден (Австралия) – Жиль Симон (Франция) –

21.03 (18:30) Мартон Фучович (Венгрия) – Максимильян Мартерер (Германия) –

21.03 (20:00) Кэмерон Норри (Великобритания, Q) – Николас Джарри (Чили) –

21.03 (20:00) Кристофер Юбэнкс (США, WC) – Майкл Ммо (США, Q) –

21.03 (20:00) Жереми Шарди (Франция) – Рожериу Дутра да Силва (Бразилия, Q) –

21.03 (20:00) Джон Миллман (Австралия, Q) – Петер Гоёвчик (Германия) –

21.03 (21:30) Миша Зверев (Германия) – Бенуа Пэр (Франция) –

21.03 (21:30) Бьорн Фрэтэнджело (США, Q) – Лиам Броэди (Великобритания, Q) –

21.03 (21:30) Иво Карлович (Хорватия) – Вашек Поспишил (Канада) –

21.03 (23:00) Гидо Пелья (Аргентина) – Михаил Южный (Россия) –

22.03 (01:30) Джаред Доналдсон (США) – Маркос Багдатис (Кипр, WC) –

22.03 (17:00) Леонардо Майер (Аргентина) – Дональд Янг (США) –

22.03 (17:00) Евгений Донской (Россия) – Аляж Бедене (Словения) –

22.03 (17:00) Алекс де Минор (Австралия, Q) – Йосихито Нисиока (Япония, SR) –

22.03 (17:00) Никола Кун (Испания, WC) – Дариан Кинг (Барбадос, Q) –

22.03 (17:00) Мариуш Копил (Румыния) – Михаил Кукушкин (Казахстан) –

22.03 (17:00) Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) – Теннис Сандгрен (США) –

22.03 (17:00) Денис Шаповалов (Канада) – Виктор Троицки (Сербия) –

22.03 (17:00) Стефанос Циципас (Греция) – Даниил Медведев (Россия) –

22.03 (17:00) Денис Истомин (Узбекистан) – Миомир Кецманович (Сербия, WC) –

22.03 (17:00) Юки Бхамбри (Индия, Q) – Мирза Башич (Босния и Герцеговина, LL) –

22.03 (17:00) Душан Лайович (Сербия) – Орасио Себальос (Аргентина) –

22.03 (17:00) Николас Киккер (Аргентина) – Фрэнсис Тиафо (США) –

22.03 (17:00) Кальвен Эмери (Франция, Q) – Танаси Коккинакис (Австралия, Q) –

22.03 (17:00) Ричардас Беранкис (Литва, Q) – Раду Албот (Молдавия) –

22.03 (17:00) Томас Фаббьяно (Италия) – Николоз Басилашвили (Грузия) –

22.03 (17:00) Стив Джонсон (США) – Виктор Эстрелья-Бургос (Доминиканская Республика) –