Майами (ATP): Пэр встретится с Джоковичем, Нисикори – с Миллманом

Вашему вниманию расписание и результаты матчей мужского турнира в Майами.

Miami Open presented by Itaú – профессиональный теннисный турнир, проводимый в марте в Ки-Бискейне (Майами, США) на хардовых кортах местного Tennis Center at Crandon Park. С 2009 года мужские соревнования относятся к серии ATP Masters 1000 с турнирной сеткой, рассчитанной на 96 участников в одиночном разряде.

Даты: 21 марта – 1 апреля

Покрытие: хард

Призовой фонд: 7 972 535 долларов

Действующий чемпион: Роджер Федерер (Швейцария)

Лидеры посева: Роджер Федерер (1), Марин Чилич (2), Григор Димитров (3), Александр Зверев (4), Хуан Мартин дель Потро (5), Кевин Андерсон (6), Давид Гоффен (7), Джек Сок (8)

Украинцы на турнире: нет

Расписание и результаты матчей:

Второй раунд

23.03 (18:00) Филип Краинович (Сербия, 22) – Лиам Броэди (Великобритания, Q) –

23.03 (18:00) Диего Шварцман (Аргентина, 13) – Николас Джарри (Чили) –

23.03 (18:00) Майкл Ммо (США, Q) – Роберто Баутиста-Агут (Испания, 12) –

23.03 (18:00) Давид Гоффен (Бельгия, 7) – Жоау Соуза (Португалия) –

23.03 (19:30) Микаэль Имер (Швеция, WC) – Милош Раонич (Канада, 20) –

23.03 (19:30) Ришар Гаске (Франция, 30) – Жереми Шарди (Франция) –

23.03 (20:00) Пьер-Юг Эрбер (Франция) – Марин Чилич (Хорватия, 2) –

23.03 (21:00) Чхун Хен (Южная Корея, 19) – Мэттью Эбден (Австралия) –

23.03 (21:00) Андрей Рублев (Россия, 27) – Вашек Поспишил (Канада) –

23.03 (21:00) Джон Миллман (Австралия, Q) – Кей Нисикори (Япония, 26) –

23.03 (21:30) Бенуа Пэр (Франция) – Новак Джокович (Сербия, 9) –

23.03 (22:30) Джон Иснер (США, 14) – Иржи Веселы (Чехия) –

23.03 (22:30) Джаред Доналдсон (США) – Фелисьяно Лопес (Испания, 25) –

23.03 (22:30) Михаил Южный (Россия) – Жиль Мюллер (Люксембург, 23) –

24.03 (00:00) Максимильян Мартерер (Германия) – Григор Димитров (Болгария, 3) –

24.03 (03:00) Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 5) – Робин Хасе (Нидерланды) –

24.03 (18:00) Томаш Бердых (Чехия, 10) – Йосихито Нисиока (Япония, SR) –

24.03 (18:00) Никола Кун (Испания, WC) – Фабио Фоньини (Италия, 15) –

24.03 (18:00) Карен Хачанов (Россия, 32) – Мариуш Копил (Румыния) –

24.03 (18:00) Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) – Фернандо Вердаско (Испания, 31) –

24.03 (18:00) Денис Шаповалов (Канада) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 24) –

24.03 (18:00) Александр Зверев (Германия, 4) – Даниил Медведев (Россия) –

24.03 (18:00) Денис Истомин (Узбекистан) – Пабло Карреньо-Буста (Испания, 16) –

24.03 (18:00) Юки Бхамбри (Индия, Q) – Джек Сок (США, 8) –

24.03 (18:00) Ник Кирьос (Австралия, 17) – Душан Лайович (Сербия) –

24.03 (18:00) Фрэнсис Тиафо (США) – Кайл Эдмунд (Великобритания, 21) –

24.03 (18:00) Роджер Федерер (Швейцария, 1) – Танаси Коккинакис (Австралия, Q) –

24.03 (18:00) Сэм Куэрри (США, 11) – Раду Албот (Молдавия) –

24.03 (18:00) Николоз Басилашвили (Грузия) – Кевин Андерсон (ЮАР, 6) –

24.03 (18:00) Адриан Маннарино (Франция, 18) – Стив Джонсон (США) –

24.03 (18:00) Борна Чорич (Хорватия, 29) – Леонардо Майер (Аргентина) –

24.03 (18:00) Евгений Донской (Россия) – Давид Феррер (Испания, 28) –

Первый раунд

Райан Харрисон (США) – Жоау Соуза (Португалия) – 6:7, 6:7

Микаэль Имер (Швеция, WC) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 3:6, 7:5, 6:1

Юити Сугита (Япония) – Робин Хасе (Нидерланды) – 4:6, 6:3, 1:6

Иржи Веселы (Чехия) – Лукаш Лацко (Словакия, LD) – 7:6, 6:3

Пьер-Юг Эрбер (Франция) – Тейлор Фритц (США) – 7:6, 6:4

Мэттью Эбден (Австралия) – Жиль Симон (Франция) – 6:3, 6:7, 7:5

Мартон Фучович (Венгрия) – Максимильян Мартерер (Германия) – 4:6, 4:6

Кэмерон Норри (Великобритания, Q) – Николас Джарри (Чили) – 6:7, 2:6

Кристофер Юбэнкс (США, WC) – Майкл Ммо (США, Q) – 6:4, 4:6, 4:6

Жереми Шарди (Франция) – Рожериу Дутра да Силва (Бразилия, Q) – 6:3, 7:6

Джон Миллман (Австралия, Q) – Петер Гоевчик (Германия) – 2:6, 6:4, 6:4

Миша Зверев (Германия) – Бенуа Пэр (Франция) – 6:1, 1:6, 2:6

Бьорн Фрэтэнджело (США, Q) – Лиам Броэди (Великобритания, Q) – 6:7 (5), 3:6

Иво Карлович (Хорватия) – Вашек Поспишил (Канада) – 6:7 (4), 6:7 (5)

Гидо Пелья (Аргентина) – Михаил Южный (Россия) – 6:7 (3), 6:7 (2)

Джаред Доналдсон (США) – Маркос Багдатис (Кипр, WC) – 6:3, 6:4

Алекс Де Минор (Австралия, Q) – Йосихито Нисиока (Япония, SR) – 2:6, 4:6

Никола Кун (Испания, WC) – Дариан Кинг (Барбадос, Q) – 7:6(4), 6:4

Денис Шаповалов (Канада) – Виктор Троицки (Сербия) – 6:3, 6:7(4), 7:6(6)

Леонардо Майер (Аргентина) – Дональд Янг (США) – 3:6, 6:4, 6:2

Евгений Донской (Россия) – Аляж Бедене (Словения) – 7:5, 6:4

Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) – Теннис Сандгрен (США) – 7:6(3), 7:6(6)

Томас Фаббьяно (Италия) – Николоз Басилашвили (Грузия) – 6:1, 2:6, 5:7

Стив Джонсон (США) – Виктор Эстрелья-Бургос (Доминиканская Республика) – 6:3, 6:3

Стефанос Циципас (Греция) – Даниил Медведев (Россия) – 6:2, 4:6, 2:6

Юки Бхамбри (Индия, Q) – Мирза Башич (Босния и Герцеговина, LL) – 7:5, 6:3

Душан Лайович (Сербия) – Орасио Себальос (Аргентина) – 3:6, 7:6(2), 6:3

Ричардас Беранкис (Литва, Q) – Раду Албот (Молдавия) – 1:6, 6:4, 6:7(4)

Мариуш Копил (Румыния) – Михаил Кукушкин (Казахстан) – 7:6(2), 6:4

Кальвен Эмери (Франция, Q) – Танаси Коккинакис (Австралия, Q) – 1:6, 2:6

Денис Истомин (Узбекистан) – Миомир Кецманович (Сербия, WC) – 7:5, 6:4

Николас Киккер (Аргентина) – Фрэнсис Тиафо (США) – 3:6, 6:7(4)