Майами (ATP): Иснер стал победителем турнира, обыграв в финале Зверева

Вашему вниманию расписание и результаты матчей мужского турнира в Майами.

Miami Open presented by Itaú – профессиональный теннисный турнир, проводимый в марте в Ки-Бискейне (Майами, США) на хардовых кортах местного Tennis Center at Crandon Park. С 2009 года мужские соревнования относятся к серии ATP Masters 1000 с турнирной сеткой, рассчитанной на 96 участников в одиночном разряде.

Даты: 21 марта – 1 апреля

Покрытие: хард

Призовой фонд: 7 972 535 долларов

Действующий чемпион: Роджер Федерер (Швейцария)

Лидеры посева: Роджер Федерер (1), Марин Чилич (2), Григор Димитров (3), Александр Зверев (4), Хуан Мартин дель Потро (5), Кевин Андерсон (6), Давид Гоффен (7), Джек Сок (8)

Украинцы на турнире: нет

Расписание и результаты матчей:

Финал

Александр Зверев (Германия, 4) – Джон Иснер (США, 14) – 7:6 (4), 4:6, 4:6

Полуфинал

Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 5) – Джон Иснер (США, 14) – 1:6, 6:7(2)

Пабло Карреньо-Буста (Испания, 16) – Александр Зверев (Германия, 4) – 6:7(4), 2:6

Четвертьфинал

Чхун Хен (Южная Корея, 19) – Джон Иснер (США, 14) – 1:6, 4:6

Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 5) – Милош Раонич (Канада, 20) – 5:7, 7:6 (1), 7:6 (3)

Александр Зверев (Германия, 4) – Борна Чорич (Хорватия, 29) – 6:4, 6:4

Пабло Карреньо-Буста (Испания, 16) – Кевин Андерсон (ЮАР, 6) – 6:4, 5:7, 7:6(6)

Четвертый круг

Жоау Соуза (Португалия) – Чхун Хен (Южная Корея, 19) – 4:6, 3:6

Джон Иснер (США, 14) – Марин Чилич (Хорватия, 2) – 7:6, 6:3

Милош Раонич (Канада, 20) – Жереми Шарди (Франция) – 6:3, 6:4

Фернандо Вердаско (Испания, 31) – Пабло Карреньо-Буста (Испания, 16) – 0:6, 3:6

Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 5) – Филип Краинович (Сербия, 22) – 6:4, 6:2

Денис Шаповалов (Канада) – Борна Чорич (Хорватия, 29) – 6:7 (2), 6:4, 4:6

Фрэнсис Тиафо (США) – Кевин Андерсон (ЮАР, 6) – 6:7 (3), 4:6

Александр Зверев (Германия, 4) – Ник Кирьос (Австралия, 17) – 6:4, 6:4

Третий круг

Жоау Соуза (Португалия) – Джаред Доналдсон (США) – 1:6 6:3 6:4

Чхун Хен (Южная Корея, 19) – Майкл Ммо (США, Q) – 6:1 6:1

Филип Краинович (Сербия, 22) – Бенуа Пэр (Франция) – 6:3, 6:3

Вашек Поспишил (Канада) – Марин Чилич (Хорватия, 2) – 5:7, 6:7 (4)

Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 5) – Кей Нисикори (Япония, 26) – 6:2, 6:2

Джон Иснер (США, 14) – Михаил Южный (Россия) – 6:4, 6:3

Жереми Шарди (Франция) – Григор Димитров (Болгария, 3) – 6:4, 6:4

Диего Шварцман (Аргентина, 13) – Милош Раонич (Канада, 20) – 6:7 (5), 3:6

Стив Джонсон (США) – Пабло Карреньо-Буста (Испания, 16) – 4:6, 4:6

Танаси Коккинакис (Австралия, Q) – Фернандо Вердаско (Испания, 31) – 6:3, 4:6, 6:7 (4)

Сэм Куэрри (США, 11) – Денис Шаповалов (Канада) – 4:6, 6:3, 5:7

Ник Кирьос (Австралия, 17) – Фабио Фоньини (Италия, 15) – 6:3, 6:3

Карен Хачанов (Россия, 32) – Кевин Андерсон (ЮАР, 6) – 6:4, 2:6, 3:6

Борна Чорич (Хорватия, 29) – Джек Сок (США, 8) – 5:7, 7:6 (4), 6:3

Томаш Бердых (Чехия, 10) – Фрэнсис Тиафо (США) – 7:6 (2), 2:6, 6:7

Александр Зверев (Германия, 4) – Давид Феррер (Испания, 28) – 2:6, 6:2, 6:4

Второй раунд

Филип Краинович (Сербия, 22) – Лиам Броэди (Великобритания, Q) – 6:3, 6:2

Диего Шварцман (Аргентина, 13) – Николас Джарри (Чили) – 6:3, 6:1

Майкл Ммо (США, Q) – Роберто Баутиста-Агут (Испания, 12) – 7:6 (4), 2:6, 6:4

Давид Гоффен (Бельгия, 7) – Жоау Соуза (Португалия) – 0:6, 1:6

Микаэль Имер (Швеция, WC) – Милош Раонич (Канада, 20) – 3:6, 3:6

Ришар Гаске (Франция, 30) – Жереми Шарди (Франция) – 5:7, 1:6

Пьер-Юг Эрбер (Франция) – Марин Чилич (Хорватия, 2) – 5:7, 3:6

Чхун Хен (Южная Корея, 19) – Мэттью Эбден (Австралия) – 6:3, 7:5

Андрей Рублев (Россия, 27) – Вашек Поспишил (Канада) – 6:7 (5), 4:6

Джон Миллман (Австралия, Q) – Кей Нисикори (Япония, 26) – 6:7 (4), 6:4, 3:6

Бенуа Пэр (Франция) – Новак Джокович (Сербия, 9) – 6:3, 6:4

Джон Иснер (США, 14) – Иржи Веселы (Чехия) – 7:6(3), 1:6 6:3

Джаред Доналдсон (США) – Фелисьяно Лопес (Испания, 25) – 6:4, 6:2

Михаил Южный (Россия) – Жиль Мюллер (Люксембург, 23) – 4:6, 6:4, 6:2

Максимильян Мартерер (Германия) – Григор Димитров (Болгария, 3) – 6:4, 2:6, 1:6

Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 5) – Робин Хасе (Нидерланды) – 6:4, 5:7, 6:2

Борна Чорич (Хорватия, 29) – Леонардо Майер (Аргентина) – 6:7 (5), 6:3, 6:4

Денис Шаповалов (Канада) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 24) – 6:1, 7:5

Александр Зверев (Германия, 4) – Даниил Медведев (Россия) – 6:4, 1:6, 7:6 (5)

Евгений Донской (Россия) – Давид Феррер (Испания, 28) – 2:6, 2:6

Томаш Бердых (Чехия, 10) – Йосихито Нисиока (Япония, SR) – 6:1, 6:4

Карен Хачанов (Россия, 32) – Мариуш Копил (Румыния) – 7:5, 6:3

Фрэнсис Тиафо (США) – Кайл Эдмунд (Великобритания, 21) – 7:6 (4), 4:6, 7:6 (5)

Сэм Куэрри (США, 11) – Раду Албот (Молдавия) – 7:6 (4), 6:1

Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) – Фернандо Вердаско (Испания, 31) – 6:4, 0:6, 2:6

Роджер Федерер (Швейцария, 1) – Танаси Коккинакис (Австралия, Q) – 6:3, 3:6, 6:7 (4)

Николоз Басилашвили (Грузия) – Кевин Андерсон (ЮАР, 6) – 4:6, 3:6

Никола Кун (Испания, WC) – Фабио Фоньини (Италия, 15) – 2:6, 4:6

Денис Истомин (Узбекистан) – Пабло Карреньо-Буста (Испания, 16) – 1:6, 0:6

Адриан Маннарино (Франция, 18) – Стив Джонсон (США) – 3:6, 3:6

Юки Бхамбри (Индия, Q) – Джек Сок (США, 8) – 3:6, 6:7 (3)

Ник Кирьос (Австралия, 17) – Душан Лайович (Сербия) – 6:4, 6:1

Первый раунд

Райан Харрисон (США) – Жоау Соуза (Португалия) – 6:7, 6:7

Микаэль Имер (Швеция, WC) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 3:6, 7:5, 6:1

Юити Сугита (Япония) – Робин Хасе (Нидерланды) – 4:6, 6:3, 1:6

Иржи Веселы (Чехия) – Лукаш Лацко (Словакия, LD) – 7:6, 6:3

Пьер-Юг Эрбер (Франция) – Тейлор Фритц (США) – 7:6, 6:4

Мэттью Эбден (Австралия) – Жиль Симон (Франция) – 6:3, 6:7, 7:5

Мартон Фучович (Венгрия) – Максимильян Мартерер (Германия) – 4:6, 4:6

Кэмерон Норри (Великобритания, Q) – Николас Джарри (Чили) – 6:7, 2:6

Кристофер Юбэнкс (США, WC) – Майкл Ммо (США, Q) – 6:4, 4:6, 4:6

Жереми Шарди (Франция) – Рожериу Дутра да Силва (Бразилия, Q) – 6:3, 7:6

Джон Миллман (Австралия, Q) – Петер Гоевчик (Германия) – 2:6, 6:4, 6:4

Миша Зверев (Германия) – Бенуа Пэр (Франция) – 6:1, 1:6, 2:6

Бьорн Фрэтэнджело (США, Q) – Лиам Броэди (Великобритания, Q) – 6:7 (5), 3:6

Иво Карлович (Хорватия) – Вашек Поспишил (Канада) – 6:7 (4), 6:7 (5)

Гидо Пелья (Аргентина) – Михаил Южный (Россия) – 6:7 (3), 6:7 (2)

Джаред Доналдсон (США) – Маркос Багдатис (Кипр, WC) – 6:3, 6:4

Алекс Де Минор (Австралия, Q) – Йосихито Нисиока (Япония, SR) – 2:6, 4:6

Никола Кун (Испания, WC) – Дариан Кинг (Барбадос, Q) – 7:6(4), 6:4

Денис Шаповалов (Канада) – Виктор Троицки (Сербия) – 6:3, 6:7 (4), 7:6 (6)

Леонардо Майер (Аргентина) – Дональд Янг (США) – 3:6, 6:4, 6:2

Евгений Донской (Россия) – Аляж Бедене (Словения) – 7:5, 6:4

Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) – Теннис Сандгрен (США) – 7:6(3), 7:6 (6)

Томас Фаббьяно (Италия) – Николоз Басилашвили (Грузия) – 6:1, 2:6, 5:7

Стив Джонсон (США) – Виктор Эстрелья-Бургос (Доминиканская Республика) – 6:3, 6:3

Стефанос Циципас (Греция) – Даниил Медведев (Россия) – 6:2, 4:6, 2:6

Юки Бхамбри (Индия, Q) – Мирза Башич (Босния и Герцеговина, LL) – 7:5, 6:3

Душан Лайович (Сербия) – Орасио Себальос (Аргентина) – 3:6, 7:6(2), 6:3

Ричардас Беранкис (Литва, Q) – Раду Албот (Молдавия) – 1:6, 6:4, 6:7 (4)

Мариуш Копил (Румыния) – Михаил Кукушкин (Казахстан) – 7:6(2), 6:4

Кальвен Эмери (Франция, Q) – Танаси Коккинакис (Австралия, Q) – 1:6, 2:6

Денис Истомин (Узбекистан) – Миомир Кецманович (Сербия, WC) – 7:5, 6:4

Николас Киккер (Аргентина) – Фрэнсис Тиафо (США) – 3:6, 6:7 (4)