Майами (ATP): Донской и Медведев прошли стартовый круг

Вашему вниманию расписание и результаты матчей мужского турнира в Майами.

Miami Open presented by Itaú – профессиональный теннисный турнир, проводимый в марте в Ки-Бискейне (Майами, США) на хардовых кортах местного Tennis Center at Crandon Park. С 2009 года мужские соревнования относятся к серии ATP Masters 1000 с турнирной сеткой, рассчитанной на 96 участников в одиночном разряде.

Даты: 21 марта – 1 апреля

Покрытие: хард

Призовой фонд: 7 972 535 долларов

Действующий чемпион: Роджер Федерер (Швейцария)

Лидеры посева: Роджер Федерер (1), Марин Чилич (2), Григор Димитров (3), Александр Зверев (4), Хуан Мартин дель Потро (5), Кевин Андерсон (6), Давид Гоффен (7), Джек Сок (8)

Украинцы на турнире: нет

Расписание и результаты матчей:

Первый раунд

Райан Харрисон (США) – Жоау Соуза (Португалия) – 6:7, 6:7

Микаэль Имер (Швеция, WC) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 3:6, 7:5, 6:1

Юити Сугита (Япония) – Робин Хасе (Нидерланды) – 4:6, 6:3, 1:6

Иржи Веселы (Чехия) – Лукаш Лацко (Словакия, LD) – 7:6, 6:3

Пьер-Юг Эрбер (Франция) – Тейлор Фритц (США) – 7:6, 6:4

Мэттью Эбден (Австралия) – Жиль Симон (Франция) – 6:3, 6:7, 7:5

Мартон Фучович (Венгрия) – Максимильян Мартерер (Германия) – 4:6, 4:6

Кэмерон Норри (Великобритания, Q) – Николас Джарри (Чили) – 6:7, 2:6

Кристофер Юбэнкс (США, WC) – Майкл Ммо (США, Q) – 6:4, 4:6, 4:6

Жереми Шарди (Франция) – Рожериу Дутра да Силва (Бразилия, Q) – 6:3, 7:6

Джон Миллман (Австралия, Q) – Петер Гоевчик (Германия) – 2:6, 6:4, 6:4

Миша Зверев (Германия) – Бенуа Пэр (Франция) – 6:1, 1:6, 2:6

Бьорн Фрэтэнджело (США, Q) – Лиам Броэди (Великобритания, Q) – 6:7 (5), 3:6

Иво Карлович (Хорватия) – Вашек Поспишил (Канада) – 6:7 (4), 6:7 (5)

Гидо Пелья (Аргентина) – Михаил Южный (Россия) – 6:7 (3), 6:7 (2)

Джаред Доналдсон (США) – Маркос Багдатис (Кипр, WC) – 6:3, 6:4

Алекс Де Минор (Австралия, Q) – Йосихито Нисиока (Япония, SR) – 2:6, 4:6

Никола Кун (Испания, WC) – Дариан Кинг (Барбадос, Q) – 7:6(4), 6:4

Денис Шаповалов (Канада) – Виктор Троицки (Сербия) – 6:3, 6:7(4), 7:6(6)

Леонардо Майер (Аргентина) – Дональд Янг (США) – 3:6, 6:4, 6:2

Евгений Донской (Россия) – Аляж Бедене (Словения) – 7:5, 6:4

Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) – Теннис Сандгрен (США) – 7:6(3), 7:6(6)

Томас Фаббьяно (Италия) – Николоз Басилашвили (Грузия) – 6:1, 2:6, 5:7

22.03 (20:00) Стив Джонсон (США) – Виктор Эстрелья-Бургос (Доминиканская Республика) – 6:3

Стефанос Циципас (Греция) – Даниил Медведев (Россия) – 6:2, 4:6, 2:6

22.03 (20:00) Юки Бхамбри (Индия, Q) – Мирза Башич (Босния и Герцеговина, LL) – 7:5,

22.03 (20:00) Душан Лайович (Сербия) – Орасио Себальос (Аргентина) – 3:6, 7:6(2)

22.03 (21:30) Ричардас Беранкис (Литва, Q) – Раду Албот (Молдавия) –

22.03 (23:00) Мариуш Копил (Румыния) – Михаил Кукушкин (Казахстан) –

22.03 (23:00) Кальвен Эмери (Франция, Q) – Танаси Коккинакис (Австралия, Q) –

23.03 (00:30) Денис Истомин (Узбекистан) – Миомир Кецманович (Сербия, WC) –

23.03 (03:00) Николас Киккер (Аргентина) – Фрэнсис Тиафо (США) –