Вашему вниманию расписание и результаты матчей женского турнира в Майами.

Miami Open presented by Itaú – профессиональный теннисный турнир, проводимый в марте в Ки-Бискейне (Майами, США) на хардовых кортах местного Tennis Center at Crandon Park. Женские соревнования относятся к серии WTA Premier Mandatory с турнирной сеткой, рассчитанной на 96 участниц в одиночном разряде.

Даты: 20 – 31 марта

Покрытие: хард

Призовой фонд: 7 972 535 долларов

Действующая чемпионка: Йоханна Конта (Великобритания)

Лидеры посева: Симона Халеп (1), Каролин Возняцки (2), Гарбинье Мугуруса (3), Элина Свитолина (4), Каролина Плишкова (5), Елена Остапенко (6), Каролин Гарсия (7), Винус Уильямс (8)

Украинки на турнире: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко

Расписание и результаты матчей:

Финал

Слоан Стивенс (США, 13) – Елена Остапенко (Латвия, 6) – 7:4 (5), 6:1

Полуфинал

Виктория Азаренка (Беларусь, WC) – Слоан Стивенс (США, 13) – 6:3, 2:6, 1:6

Елена Остапенко (Латвия, 6) – Даниэль Коллинз (США, Q) – 7:6 (1), 6:3

Четвертьфинал

Слоан Стивенс (США, 13) – Анжелика Кербер (Германия, 10) – 6:1, 6:2

Виктория Азаренка (Беларусь, WC) – Каролина Плишкова (Чехия, 5) – 7:5, 6:3

Елена Остапенко (Латвия, 6) – Элина Свитолина (Украина, 4) – 7:6 (3), 7:6 (5)

Винус Уильямс (США, 8) – Даниэль Коллинз (США, Q) – 2:6, 3:6

Четвертый круг

Зарина Дияс (Казахстан) – Каролина Плишкова (Чехия, 5) – 2:6, 1:2 *отказ Дияс

Анжелика Кербер (Германия, 10) – Ван Яфань (Китай, Q) – 6:7 (1), 7:6 (5), 6:3

Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) – Слоан Стивенс (США, 13) – 3:6, 4:6

Эшли Барти (Австралия, 21) – Элина Свитолина (Украина, 4) – 5:7, 4:6

Агнешка Радваньска (Польша, 30) – Виктория Азаренка (Беларусь, WC) – 2:6, 2:6

Винус Уильямс (США, 8) – Йоханна Конта (Великобритания, 11) – 5:7, 6:1, 6:2

Даниэль Коллинз (США, Q) – Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) – 3:6, 6:4, 6:2

Елена Остапенко (Латвия, 6) – Петра Квитова (Чехия, 9) – 7:6 (4), 6:3

Третий круг

Се Шувэй (Китайский Тайбэй) – Каролина Плишкова (Чехия, 5) – 4:6, 6:1, 6:7 (4)

Карина Виттёфт (Германия) – Зарина Дияс (Казахстан) – 6:4, 5:7, 0:6

Симона Халеп (Румыния, 1) – Агнешка Радваньска (Польша, 30) – 6:3, 2:6, 3:6

Анастасия Севастова (Латвия, 20) – Виктория Азаренка (Беларусь, WC) – 6:3, 4:6, 1:6

Ван Яфань (Китай, Q) – Элисон Риске (США, Q) – 4:6, 6:3, 7:6 (4)

Анжелика Кербер (Германия, 10) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 23) – 6:4, 6:4

Моника Никулеску (Румыния, Q) – Слоан Стивенс (США, 13) – 7:6 (1), 3:6, 0:4 *отказ Никулеску

Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) – Кристина Макхэйл (США) – 6:2, 6:1

Элисе Мертенс (Бельгия, 22) – Йоханна Конта (Великобритания, 11) – 2:6, 1:6

Петра Мартич (Хорватия) — Эшли Барти (Австралия, 21) – 4:6, 3:6

Винус Уильямс (США, 8) — Кики Бертенс (Нидерланды, 29) – 5:7, 6:3, 7:5

Мария Саккари (Греция) – Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) – 3:6, 5:7

Даниэль Коллинз (США, Q) — Донна Векич (Хорватия) – 4:6, 6:2, 6:1

Елена Остапенко (Латвия, 6) – Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) – 6:2, 7:6 (2)

Дарья Гаврилова (Австралия, 26) – Элина Свитолина (Украина, 4) – 6:4, 0:6, 1:6

Софья Кенин (США, Q) – Петра Квитова (Чехия, 9) – 6:3, 2:6, 4:6

Второй круг

Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) – Аманда Анисимова (США, WC) *неявка Анисимова

Анжелика Кербер (Германия, 10) – Юханна Ларссон (Швеция) – 6:2, 6:2

Анастасия Севастова (Латвия, 20) – Ализе Корне (Франция) – 7:5, 6:4

Кристина Макхэйл (США) – Барбора Стрыцова (Чехия, 25) – 6:1, 6:4

Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) – Агнешка Радваньска (Польша, 30) – 3:6, 6:7 (4)

Екатерина Макарова (Россия) – Каролина Плишкова (Чехия, 5) – 5:7, 5:7

Александра Саснович (Беларусь) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 23) – 2:6, 6:3, 2:6

Юлия Гергес (Германия, 12) – Карина Виттефт (Германия) – 2:7(2), 6:4, 4:6

Магдалена Рыбарикова (Словакия, 17) – Моника Никулеску (Румыния, Q) – 3:6, 3:6

Симона Халеп (Румыния, 1) – Осеан Доден (Франция, LL) – 3:6, 6:3, 7:5

Карла Суарес-Наварро (Испания, 27) – Ван Яфань (Китай, Q) – 5:7, 3:6

Сорана Кырстя (Румыния, 32) – Се Шувэй (Китайский Тайбэй) – 5:7, 2:6

Элисон Риске (США, Q) – Каролин Гарсия (Франция, 7) – 6:3, 6:1

Зарина Дияс (Казахстан) – Светлана Кузнецова (Россия, 18) – 6:1, 6:3

Айла Томлянович (Хорватия, WC) – Слоан Стивенс (США, 13) – 1:6, 3:6

Виктория Азаренка (Беларусь, WC) – Мэдисон Кис (США, 14) – 7:6 (5), 2:0 *отказ Кис

Донна Векич (Хорватия) – Елена Веснина (Россия, 24) – 6:3, 6:7 (4), 6:1

Клэр Лю (США, WC) – Эшли Барти (Австралия, 21) – 0:6, 6:7 (0)

Наоми Осака (Япония) – Элина Свитолина (Украина, 4) – 4:6, 2:6

Дарья Гаврилова (Австралия, 26) – Андреа Петкович (Германия, Q) – 7:6 (3), 6:4

Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) – Чжан Шуай (Китай, 31) – 6:3, 6:2

Арина Соболенко (Беларусь) – Петра Квитова (Чехия, 9) – 5:7, 6:3, 3:6

Коко Вандевей (США, 16) – Даниэль Коллинз (США, Q) – 3:6, 6:1, 1:6

Кирстен Флипкенс (Бельгия) – Йоханна Конта (Великобритания, 11) – 4:6, 3:6

Дарья Касаткина (Россия, 19) – Софья Кенин (США, Q) – 6:3, 2:6, 2:6

Анетт Контавейт (Эстония, 28) – Мария Саккари (Греция) – 4:6, 1:6

Элисе Мертенс (Бельгия, 22) – Бернарда Пера (США, WC) – 7:6 (5), 6:3

Варвара Лепченко (США) – Кики Бертенс (Нидерланды, 29) – 7:5, 6:7 (5), 1:6

Кристина Младенович (Франция, 15) – Петра Мартич (Хорватия) – 6:3, 4:6, 2:6

Винус Уильямс (США, 8) – Наталья Вихлянцева (Россия, Q) – 7:5, 6:4

Елена Остапенко (Латвия, 6) – Тимя Бабош (Венгрия) – 6:4, 6:4

Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) – Каролина Возняцки (Дания, 2) – 0:6, 6:4, 6:4

Первый круг