Майами (WTA): Коллинз сенсационно обыграла Уильямс
Miami Open presented by Itaú – профессиональный теннисный турнир, проводимый в марте в Ки-Бискейне (Майами, США) на хардовых кортах местного Tennis Center at Crandon Park. Женские соревнования относятся к серии WTA Premier Mandatory с турнирной сеткой, рассчитанной на 96 участниц в одиночном разряде.
Даты: 20 – 31 марта
Покрытие: хард
Призовой фонд: 7 972 535 долларов
Действующая чемпионка: Йоханна Конта (Великобритания)
Лидеры посева: Симона Халеп (1), Каролин Возняцки (2), Гарбинье Мугуруса (3), Элина Свитолина (4), Каролина Плишкова (5), Елена Остапенко (6), Каролин Гарсия (7), Винус Уильямс (8)
Украинки на турнире: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко
Расписание и результаты матчей:
Полуфинал
29.03 (20:00) Виктория Азаренко (Беларусь, WC) – Слоан Стивенс (США, 13) –
Четвертьфинал
Слоан Стивенс (США, 13) – Анжелика Кербер (Германия, 10) – 6:1, 6:2
Виктория Азаренко (Беларусь, WC) – Каролина Плишкова (Чехия, 5) – 7:5, 6:3
Елена Остапенко (Латвия, 6) – Элина Свитолина (Украина, 4) – 7:6(3), 7:6(5)
Винус Уильямс (США, 8) – Даниэль Коллинз (США, Q) – 2:6, 3:6
Четвертый круг
Зарина Дияс (Казахстан) – Каролина Плишкова (Чехия, 5) – 2:6, 1:2 (отказ Диас)
Анжелика Кербер (Германия, 10) – Ван Яфань (Китай, Q) – 6:7(1), 7:6(5), 6:3
Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) – Слоан Стивенс (США, 13) – 3:6, 4:6
Эшли Барти (Австралия, 21) – Элина Свитолина (Украина, 4) – 5:7, 4:6
Агнешка Радваньска (Польша, 30) – Виктория Азаренка (Беларусь, WC) – 2:6, 2:6
Винус Уильямс (США, 8) – Йоханна Конта (Великобритания, 11) – 5:7, 6:1, 6:2
Даниэль Коллинз (США, Q) – Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) – 3:6, 6:4, 6:2
Елена Остапенко (Латвия, 6) – Петра Квитова (Чехия, 9) – 7:6 (4), 6:3
Третий круг
Се Шувэй (Китайский Тайбэй) – Каролина Плишкова (Чехия, 5) – 4:6, 6:1, 6:7(4)
Карина Виттёфт (Германия) – Зарина Дияс (Казахстан) – 6:4, 5:7, 0:6
Симона Халеп (Румыния, 1) – Агнешка Радваньска (Польша, 30) – 6:3, 2:6, 3:6
Анастасия Севастова (Латвия, 20) – Виктория Азаренка (Беларусь, WC) – 6:3, 4:6, 1:6
Ван Яфань (Китай, Q) – Элисон Риске (США, Q) – 4:6, 6:3, 7:6(4)
Анжелика Кербер (Германия, 10) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 23) – 6:4, 6:4
Моника Никулеску (Румыния, Q) – Слоан Стивенс (США, 13) – 7:6(1), 3:6, 0:4 (отказ Никулеску)
Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) – Кристина Макхэйл (США) – 6:2, 6:1
Элисе Мертенс (Бельгия, 22) – Йоханна Конта (Великобритания, 11) – 2:6, 1:6
Петра Мартич (Хорватия) — Эшли Барти (Австралия, 21) – 4:6, 3:6
Винус Уильямс (США, 8) — Кики Бертенс (Нидерланды, 29) – 5:7, 6:3, 7:5
Мария Саккари (Греция) – Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) – 3:6, 5:7
Даниэль Коллинз (США, Q) — Донна Векич (Хорватия) – 4:6, 6:2, 6:1
Елена Остапенко (Латвия, 6) – Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) – 6:2, 7:6(2)
Дарья Гаврилова (Австралия, 26) – Элина Свитолина (Украина, 4) – 6:4, 0:6, 1:6
Софья Кенин (США, Q) – Петра Квитова (Чехия, 9) – 6:3, 2:6, 4:6
Второй круг
Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) – Аманда Анисимова (США, WC) *неявка Анисимова
Анжелика Кербер (Германия, 10) – Юханна Ларссон (Швеция) – 6:2, 6:2
Анастасия Севастова (Латвия, 20) – Ализе Корне (Франция) – 7:5, 6:4
Кристина Макхэйл (США) – Барбора Стрыцова (Чехия, 25) – 6:1, 6:4
Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) – Агнешка Радваньска (Польша, 30) – 3:6, 6:7(4)
Екатерина Макарова (Россия) – Каролина Плишкова (Чехия, 5) – 5:7, 5:7
Александра Саснович (Беларусь) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 23) – 2:6, 6:3, 2:6
Юлия Гергес (Германия, 12) – Карина Виттефт (Германия) – 2:7(2), 6:4, 4:6
Магдалена Рыбарикова (Словакия, 17) – Моника Никулеску (Румыния, Q) – 3:6, 3:6
Симона Халеп (Румыния, 1) – Осеан Доден (Франция, LL) – 3:6, 6:3, 7:5
Карла Суарес-Наварро (Испания, 27) – Ван Яфань (Китай, Q) – 5:7, 3:6
Сорана Кырстя (Румыния, 32) – Се Шувэй (Китайский Тайбэй) – 5:7, 2:6
Элисон Риске (США, Q) – Каролин Гарсия (Франция, 7) – 6:3, 6:1
Зарина Дияс (Казахстан) – Светлана Кузнецова (Россия, 18) – 6:1, 6:3
Айла Томлянович (Хорватия, WC) – Слоан Стивенс (США, 13) – 1:6, 3:6
Виктория Азаренка (Беларусь, WC) – Мэдисон Кис (США, 14) – 7:6(5), 2:0 - отказ Кис
Донна Векич (Хорватия) – Елена Веснина (Россия, 24) – 6:3, 6:7(4), 6:1
Клэр Лю (США, WC) – Эшли Барти (Австралия, 21) – 0:6, 6:7 (0)
Наоми Осака (Япония) – Элина Свитолина (Украина, 4) – 4:6, 2:6
Дарья Гаврилова (Австралия, 26) – Андреа Петкович (Германия, Q) – 7:6(3), 6:4
Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) – Чжан Шуай (Китай, 31) – 6:3, 6:2
Арина Соболенко (Беларусь) – Петра Квитова (Чехия, 9) – 5:7, 6:3, 3:6
Коко Вандевей (США, 16) – Даниэль Коллинз (США, Q) – 3:6, 6:1, 1:6
Кирстен Флипкенс (Бельгия) – Йоханна Конта (Великобритания, 11) – 4:6, 3:6
Дарья Касаткина (Россия, 19) – Софья Кенин (США, Q) – 6:3, 2:6, 2:6
Анетт Контавейт (Эстония, 28) – Мария Саккари (Греция) – 4:6, 1:6
Элисе Мертенс (Бельгия, 22) – Бернарда Пера (США, WC) – 7:6(5), 6:3
Варвара Лепченко (США) – Кики Бертенс (Нидерланды, 29) – 7:5, 6:7(5), 1:6
Кристина Младенович (Франция, 15) – Петра Мартич (Хорватия) – 6:3, 4:6, 2:6
Винус Уильямс (США, 8) – Наталья Вихлянцева (Россия, Q) – 7:5, 6:4
Елена Остапенко (Латвия, 6) – Тимя Бабош (Венгрия) – 6:4, 6:4
Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) – Каролина Возняцки (Дания, 2) – 0:6, 6:4, 6:4
Первый круг
Айла Томлянович (Хорватия, WC) – Леся Цуренко (Украина) – 3:6, 6:4, 7:5
Юханна Ларссон (Швеция) – Катержина Синякова (Чехия) – 4:6, 7:6, 7:5
Кристина Макхэйл (США) – Кайя Канепи (Эстония) – 1:3 *отказ Канепи
Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) – Катерина Бондаренко (Украина) – 6:7, 7:5, 6:1
Александра Саснович (Беларусь) – Кристина Плишкова (Чехия) – 1:6, 7:6, 7:5
Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) – Хитер Уотсон (Великобритания) – 7:6, 6:2
Клэр Лю (США, WC) – Уитни Осуйве (США, WC) – 6:3, 6:1
Тимя Бабош (Венгрия) – Мона Бартель (Германия) – 7:6, 6:3
Аманда Анисимова (США, WC) – Ван Цян (Китай) – 6:3, 1:6, 6:2
Мария Саккари (Греция) – Александра Крунич (Сербия) – 7:5, 6:1
Бернарда Пера (США, WC) – Лара Арруабаррена (Испания) – 7:5, 6:4
Кирстен Флипкенс (Бельгия) – Михаэла Бузэрнеску (Румыния) – 6:2, 6:3
Татьяна Мария (Германия) – Карина Виттефт (Германия) – 3:6, 4:6
Зарина Дияс (Казахстан) – Дженнифер Брэйди (США, LD) – 7:5, 7:6
Тимя Бачински (Швейцария) – Екатерина Макарова (Россия) – 2:6, 6:2, 4:6
Ван Яфань (Китай, Q) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 6:2, 4:6, 7:6
Магда Линетт (Польша) – Элисон Риске (США, Q) – 6:1, 0:6, 2:6
Моника Никулеску (Румыния, Q) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:2, 6:4
Бетани Маттек-Сэндс (США, WC) – Ализе Корне (Франция) – 2:6, 5:7
Кэйти Бултер (Великобритания, Q) – Се Шувэй (Китайский Тайбэй) – 4:6, 5:7
Вероника Сепеде-Ройг (Парагвай) – Осеан Доден (Франция, LL) – 4:6, 7:6, 3:6
Катрин Беллис (США) – Виктория Азаренка (Беларусь, WC) – 3:6, 0:6
Даниэль Коллинз (США, Q) – Ирина Бегу (Румыния) – 6:1, 6:1
Варвара Лепченко (США) – Виктория Голубич (Швейцария, Q) – 6:4, 5:7, 7:5
Наталья Вихлянцева (Россия, Q) – Ребекка Петерсон (Швеция, Q) – 7:5, 6:1
Серена Уильямс (США, WC) – Наоми Осака (Япония) – 3:6, 2:6
Стефани Фегель (Швейцария, Q) – Софья Кенин (США, Q) – 4:6, 4:6
Лорен Дэвис (США) – Петра Мартич (Хорватия) – 1:6, 5:7
Андреа Петкович (Германия, Q) – Полона Херцог (Словения, Q) – 6:2, 6:0
Камила Джорджи (Италия) – Донна Векич (Хорватия) – 0:6, 5:7
Мэдисон Бренгл (США) – Арина Соболенко (Беларусь) – 1:6, 4:6
Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) – Саманта Стосур (Австралия) – 6:3, 6:4
Полная версия правил