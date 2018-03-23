Майами (WTA): Гаврилова вышла на Свитолину, тяжелый старт Квитовой

Вашему вниманию расписание и результаты матчей женского турнира в Майами.

Miami Open presented by Itaú – профессиональный теннисный турнир, проводимый в марте в Ки-Бискейне (Майами, США) на хардовых кортах местного Tennis Center at Crandon Park. Женские соревнования относятся к серии WTA Premier Mandatory с турнирной сеткой, рассчитанной на 96 участниц в одиночном разряде.

Даты: 20 – 31 марта

Покрытие: хард

Призовой фонд: 7 972 535 долларов

Действующая чемпионка: Йоханна Конта (Великобритания)

Лидеры посева: Симона Халеп (1), Каролин Возняцки (2), Гарбинье Мугуруса (3), Элина Свитолина (4), Каролина Плишкова (5), Елена Остапенко (6), Каролин Гарсия (7), Винус Уильямс (8)

Украинки на турнире: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко

Расписание и результаты матчей:

Второй круг

Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) – Аманда Анисимова (США, WC) *неявка Анисимова

Анжелика Кербер (Германия, 10) – Юханна Ларссон (Швеция) – 6:2, 6:2

Анастасия Севастова (Латвия, 20) – Ализе Корне (Франция) – 7:5, 6:4

Кристина Макхэйл (США) – Барбора Стрыцова (Чехия, 25) – 6:1, 6:4

Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) – Агнешка Радваньска (Польша, 30) – 3:6, 6:7(4)

Екатерина Макарова (Россия) – Каролина Плишкова (Чехия, 5) – 5:7, 5:7

Александра Саснович (Беларусь) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 23) – 2:6, 6:3, 2:6

Юлия Гергес (Германия, 12) – Карина Виттефт (Германия) – 2:7(2), 6:4, 4:6

Магдалена Рыбарикова (Словакия, 17) – Моника Никулеску (Румыния, Q) – 3:6, 3:6

Симона Халеп (Румыния, 1) – Осеан Доден (Франция, LL) – 3:6, 6:3, 7:5

Карла Суарес-Наварро (Испания, 27) – Ван Яфань (Китай, Q) – 5:7, 3:6

Сорана Кырстя (Румыния, 32) – Се Шувэй (Китайский Тайбэй) – 5:7, 2:6

Элисон Риске (США, Q) – Каролин Гарсия (Франция, 7) – 6:3, 6:1

Зарина Дияс (Казахстан) – Светлана Кузнецова (Россия, 18) – 6:1, 6:3

Айла Томлянович (Хорватия, WC) – Слоан Стивенс (США, 13) – 1:6, 3:6

Виктория Азаренка (Беларусь, WC) – Мэдисон Кис (США, 14) – 7:6(5), 2:0 - отказ Кис

Донна Векич (Хорватия) – Елена Веснина (Россия, 24) – 6:3, 6:7(4), 6:1

Клэр Лю (США, WC) – Эшли Барти (Австралия, 21) – 0:6, 6:7 (0)

Наоми Осака (Япония) – Элина Свитолина (Украина, 4) – 4:6, 2:6

Дарья Гаврилова (Австралия, 26) – Андреа Петкович (Германия, Q) – 7:6(3), 6:4

Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) – Чжан Шуай (Китай, 31) – 6:3, 6:2

Арина Соболенко (Беларусь) – Петра Квитова (Чехия, 9) – 5:7, 6:3, 3:6

23.03 (18:30) Коко Вандевей (США, 16) – Даниэль Коллинз (США, Q) – 3:6, 6:1

Кирстен Флипкенс (Бельгия) – Йоханна Конта (Великобритания, 11) – 4:6, 3:6

23.03 (20:00) Дарья Касаткина (Россия, 19) – Софья Кенин (США, Q) –

Анетт Контавейт (Эстония, 28) – Мария Саккари (Греция) – 4:6, 1:6

23.03 (21:30) Элисе Мертенс (Бельгия, 22) – Бернарда Пера (США, WC) –

23.03 (21:30) Варвара Лепченко (США) – Кики Бертенс (Нидерланды, 29) –

23.03 (21:30) Кристина Младенович (Франция, 15) – Петра Мартич (Хорватия) –

23.03 (23:00) Винус Уильямс (США, 8) – Наталья Вихлянцева (Россия, Q) –

23.03 (23:00) Елена Остапенко (Латвия, 6) – Тимя Бабош (Венгрия) –

24.03 (03:30) Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) – Каролина Возняцки (Дания, 2) –

Первый круг