Майами (WTA): Азаренка обыграла Беллис, Свитолина начнет турнир со второго раунда
Miami Open presented by Itaú – профессиональный теннисный турнир, проводимый в марте в Ки-Бискейне (Майами, США) на хардовых кортах местного Tennis Center at Crandon Park. Женские соревнования относятся к серии WTA Premier Mandatory с турнирной сеткой, рассчитанной на 96 участниц в одиночном разряде.
Даты: 20 – 31 марта
Покрытие: хард
Призовой фонд: 7 972 535 долларов
Действующая чемпионка: Йоханна Конта (Великобритания)
Лидеры посева: Симона Халеп (1), Каролин Возняцки (2), Гарбинье Мугуруса (3), Элина Свитолина (4), Каролина Плишкова (5), Елена Остапенко (6), Каролин Гарсия (7), Винус Уильямс (8)
Украинки на турнире: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко
Расписание и результаты матчей:
Айла Томлянович (Хорватия, WC) – Леся Цуренко (Украина) – 3:6, 6:4, 7:5
Юханна Ларссон (Швеция) – Катержина Синякова (Чехия) – 4:6, 7:6, 7:5
Кристина Макхэйл (США) – Кайя Канепи (Эстония) – 1:3 *отказ Канепи
Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) – Катерина Бондаренко (Украина) – 6:7, 7:5, 6:1
Александра Саснович (Беларусь) – Кристина Плишкова (Чехия) – 1:6, 7:6, 7:5
Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) – Хитер Уотсон (Великобритания) – 7:6, 6:2
Клэр Лю (США, WC) – Уитни Осуйве (США, WC) – 6:3, 6:1
Тимя Бабош (Венгрия) – Мона Бартель (Германия) – 7:6, 6:3
Аманда Анисимова (США, WC) – Ван Цян (Китай) – 6:3, 1:6, 6:2
Мария Саккари (Греция) – Александра Крунич (Сербия) – 7:5, 6:1
Бернарда Пера (США, WC) – Лара Арруабаррена (Испания) – 7:5, 6:4
Кирстен Флипкенс (Бельгия) – Михаэла Бузэрнеску (Румыния) – 6:2, 6:3
Татьяна Мария (Германия) – Карина Виттефт (Германия) – 3:6, 4:6
Зарина Дияс (Казахстан) – Дженнифер Брэйди (США, LD) – 7:5, 7:6
Тимя Бачински (Швейцария) – Екатерина Макарова (Россия) – 2:6, 6:2, 4:6
Ван Яфань (Китай, Q) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 6:2, 4:6, 7:6
Магда Линетт (Польша) – Элисон Риске (США, Q) – 6:1, 0:6, 2:6
Моника Никулеску (Румыния, Q) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:2, 6:4
Бетани Маттек-Сэндс (США, WC) – Ализе Корне (Франция) – 2:6, 5:7
Кэйти Бултер (Великобритания, Q) – Се Шувэй (Китайский Тайбэй) – 4:6, 5:7
21.03 (20:00) Вероника Сепеде-Ройг (Парагвай) – Осеан Доден (Франция, LL) –
Катрин Беллис (США) – Виктория Азаренка (Беларусь, WC) – 3:6, 0:6
21.03 (21:30) Даниэль Коллинз (США, Q) – Ирина Бегу (Румыния) –
21.03 (21:30) Варвара Лепченко (США) – Виктория Голубич (Швейцария, Q) –
21.03 (21:30) Наталья Вихлянцева (Россия, Q) – Ребекка Петерсон (Швеция, Q) –
21.03 (22:30) Серена Уильямс (США, WC) – Наоми Осака (Япония) –
21.03 (23:00) Стефани Фегель (Швейцария, Q) – Софья Кенин (США, Q) –
21.03 (23:00) Лорен Дэвис (США) – Петра Мартич (Хорватия) –
21.03 (23:00) Андреа Петкович (Германия, Q) – Полона Херцог (Словения, Q) –
21.03 (23:00) Камила Джорджи (Италия) – Донна Векич (Хорватия) –
21.03 (23:00) Мэдисон Бренгл (США) – Арина Соболенко (Беларусь) –
22.03 (04:00) Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) – Саманта Стосур (Австралия) –
Полная версия правил