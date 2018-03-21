Майами (WTA): Азаренка обыграла Беллис, Свитолина начнет турнир со второго раунда

Вашему вниманию расписание и результаты матчей женского турнира в Майами.

Miami Open presented by Itaú – профессиональный теннисный турнир, проводимый в марте в Ки-Бискейне (Майами, США) на хардовых кортах местного Tennis Center at Crandon Park. Женские соревнования относятся к серии WTA Premier Mandatory с турнирной сеткой, рассчитанной на 96 участниц в одиночном разряде.

Даты: 20 – 31 марта

Покрытие: хард

Призовой фонд: 7 972 535 долларов

Действующая чемпионка: Йоханна Конта (Великобритания)

Лидеры посева: Симона Халеп (1), Каролин Возняцки (2), Гарбинье Мугуруса (3), Элина Свитолина (4), Каролина Плишкова (5), Елена Остапенко (6), Каролин Гарсия (7), Винус Уильямс (8)

Украинки на турнире: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко

Расписание и результаты матчей: