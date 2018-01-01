Свитолина: Я участвовала в церемонии жеребьевки, но даже не заметила, кто мне попался

По свловам украинской теннисистки, матч против Наоми Осаки или Серены Уильямс будет сложным для второго круга.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина накануне своего старта на турнире в Майами рассказала о своем состоянии и предпочтениях в соперницах.

"Здорово снова быть в Майами, я в предвкушении большого турнира, чувствую себя готовой. У меня было хорошее начало сезона в Брисбене, после чего я защитила титул в Дубае. Это прибавило мне уверенности в себе. Я рада, что теперь буду выступать в Майами.

Мой стартовый поединок будет против Наоми Осаки или Серены Уильямс. Этот матч будет трудным для второго круга. Но я тренируюсь, готовлюсь к тяжелым моментам, я буду готова. У меня нет предпочтений среди сопернц. Я подожду результата матча, узнаю, кто станет моей соперницей и буду отталкиваться от этого. Я участвовала в церемонии жеребьевки, но даже не заметила, кто выпал мне. Что касается целей на сезон, то цель у меня всегда одна - оставаться здоровой, играть стабильно и выкладываться на полную каждый день", - сказала Свитолина на пресс-конференции.

Ранее Элина Свитолина прокомментировала возвращение Серены Уильямс в теннис.

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