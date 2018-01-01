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Свитолина: Я участвовала в церемонии жеребьевки, но даже не заметила, кто мне попался

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По свловам украинской теннисистки, матч против Наоми Осаки или Серены Уильямс будет сложным для второго круга.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
twitter.com/miamiopen

Первая ракетка Украины Элина Свитолина накануне своего старта на турнире в Майами рассказала о своем состоянии и предпочтениях в соперницах.

"Здорово снова быть в Майами, я в предвкушении большого турнира, чувствую себя готовой. У меня было хорошее начало сезона в Брисбене, после чего я защитила титул в Дубае. Это прибавило мне уверенности в себе. Я рада, что теперь буду выступать в Майами.

Мой стартовый поединок будет против Наоми Осаки или Серены Уильямс. Этот матч будет трудным для второго круга. Но я тренируюсь, готовлюсь к тяжелым моментам, я буду готова. У меня нет предпочтений среди сопернц. Я подожду результата матча, узнаю, кто станет моей соперницей и буду отталкиваться от этого. Я участвовала в церемонии жеребьевки, но даже не заметила, кто выпал мне. Что касается целей на сезон, то цель у меня всегда одна - оставаться здоровой, играть стабильно и выкладываться на полную каждый день", - сказала Свитолина на пресс-конференции.

Ранее Элина Свитолина прокомментировала возвращение Серены Уильямс в теннис.

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Теги: Элина Свитолина, Серена Уильямс, теннис
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