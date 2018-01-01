Стаховский остановился в шаге от турнира в Майами

Сергей Стаховский уступил в финале квалификации Ричардасу Беранкису из Литвы.

Украинский теннисист Сергей Стаховский вынужден был пробиваться на турнир ATP категории Premier Mandatory, который ныне проходит на кортах Майами, через квалификацию.

Украинец остановился в шаге от попадания в основную сетку турнира, уступив в финале квалификации литовскому спортсмену Ричардасу Беранкису.

Стаховский отменно начал поединок, оставив за собою первую партию, однако во втором сете удачный брейк Беранкиса полностью поменял игру. Литовец добыл победу во второй партии, а в решающем сете разбил украинца. Отметим, что в заключительной партии Стаховский не выиграл ни одного гейма и проиграл три брейк-поинта.

Ричардас Беранкис (Литва, 6) – Сергей Стаховский (Украина, 14) – 3:6, 6:3, 6:0.

Ранее сообщалось, что Леся Цуренко и Катерина Бондаренко не сумели преодолеть первый круг турнира в Майами.

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