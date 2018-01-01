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Бондаренко не сумела выйти во второй раунд турнира в Майами

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Катерина Бондаренко уступила в стартовом матче бельгийке Элисон ван Эйтванк на турнире в Майаме.
Катерина Бондаренко
Катерина Бондаренко
wtatennis.com

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко не сумела пробиться во второй престижного турнира WTA категории Premier Mandatory, который ныне проходит на кортах Майами. В стартовом матче тура нашей теннисистке противостояла бельгийка Элисон ван Эйтванк.

Бондаренко выиграла первый сет и была близка к победе во втором, однако не сумела подать на матч и отдала партию. В заключительном сете бельгийка ударно начала и уже не отпустила Бондаренко.

В итоге, украинка покидает турнир в Майами после первого же раунда.

Катерина Бондаренко (Украина) – Элисон ван Эйтванк (Бельгия) 7:6 (3), 5:7, 1:6.

Ранее сообщалось, что Леся Цуренко уступила Айле Томлянович в стартовом матче турнира в Майами. 

Отметим, что на турнире в Майами от Украины осталась лишь Элина Свитолина, которая встретится с победительницей пары Наоми Осака – Серена Уильямс.

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Теги: теннис, Катерина Бондаренко
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