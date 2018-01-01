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Стаховский вышел в финал квалификации турнира в Майами

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Украинский теннис в шаге от участия в престижном турнире категории Masters.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
Getty Images

Сергей Стаховский обыграл Эвана Кинга из США в полуфинальном матче квалификации престижного турнира категории ATP 1000 (Masters) в Майами.

Поединок продолжался 2 часа 33 минуты и завершился со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (5) в пользу украинца.

Таким образом, наш теннисист сыграет в финале отборочного цикла, где ему будет противостоять 103-я ракетка мирового рейтинга Ричардас Беранкис (Литва).

Напомним, финальная стадия 21-го марта и будет продолжаться до 1-го апреля.

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Теги: теннис, ATP, Сергей Стаховский, Майами
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