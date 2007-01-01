Свитолина вытянула тяжелый жребий для себя на турнире в Майами

Свитолина, Цуренко и Бондаренко узнали соперниц на турнире в Майами.

Три украинки выступят на турнире Premier Mandatory в Майами, жеребьевку которой помогла провести наша Элина Свитолина.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина получила на турнире четвертый номер посева и таким образом пропустит матч первого круга. Во втором круге украинка встретится с победительницей встречи между Сереной Уильямс и чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе Наоми Осакой.

Отметим, что Свитолина пятый год подряд сыграет в основной сетке Miami Open, а лучшим ее результатом является четвертый круг в 2014 и 2016 годах.

Annnnnnd the women’s draw is now complete. We’ll post the results online shortly! pic.twitter.com/6NA7p2MEtD — Miami Open (@MiamiOpen) 18 березня 2018 р.

Леся Цуренко участие на турнире начнет матчем с обладательницей wild card Айлой Томлянович из Австралии. Ранее Цуренко три раза играла в основной сетке соревнований в Майами и только раз смогла одержать победу в первом круге (2016).

Катерина Бондаренко в первом круге сыграет против бельгийки Элисон ван Эйтванк. Украинка дважды обыгрывала свою будущую соперницу, а последний матч состоялся в 2016 году на старте турнира в Индиан-Уэллсе.

Отметим, что Бондаренко третий год подряд и в седьмой раз сыграет в основе турнира, и ей четырежды удавалось дойти до второго круга (2007, 2008, 2012, 2017).

Ранее сообщалось, что Свитолина сохранила 4 место чемпионской гонки WTA, Цуренко опустилась на 19-е.

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