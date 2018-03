Свитолина вытянула тяжелый жребий для себя на турнире в Майами

Три украинки выступят на турнире Premier Mandatory в Майами, жеребьевку которой помогла провести наша Элина Свитолина.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина получила на турнире четвертый номер посева и таким образом пропустит матч первого круга. Во втором круге украинка встретится с победительницей встречи между Сереной Уильямс и чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе Наоми Осакой.

Отметим, что Свитолина пятый год подряд сыграет в основной сетке Miami Open, а лучшим ее результатом является четвертый круг в 2014 и 2016 годах.

