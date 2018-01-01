Федерер побил собственный рекорд по количеству побед
Теннисист выиграл 17 матчей подряд.
Швейцарский теннисист Роджер Федерер побил собственный рекорд по количеству выигранных подряд матчей на старте сезона.
12 лет назад в начале сезона-2006 Федерер выиграл 16 матчей кряду, после которых проиграл Рафаэлю Надалю в финале турнира в Дубае.
В начале этого сезона на счету швейцарца уже 17 побед подряд, включая триумф над хорватом Чоричем, которого Федерер обыграл в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе.
Ранее сообщалось, что Роджер Федерер стал спортсменом года по версии академии Laureus.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил