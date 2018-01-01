Переключиться на мобильную версию

Федерер побил собственный рекорд по количеству побед

Комментариев: 0
Теннисист выиграл 17 матчей подряд.
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Getty Images

Швейцарский теннисист Роджер Федерер побил собственный рекорд по количеству выигранных подряд матчей на старте сезона.

12 лет назад в начале сезона-2006 Федерер выиграл 16 матчей кряду, после которых проиграл Рафаэлю Надалю в финале турнира в Дубае.

В начале этого сезона на счету швейцарца уже 17 побед подряд, включая триумф над хорватом Чоричем, которого Федерер обыграл в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе.

Ранее сообщалось, что Роджер Федерер стал спортсменом года по версии академии Laureus.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Роджер Федерер, теннис, рекорд, ATP
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь