Федерер побил собственный рекорд по количеству побед

Теннисист выиграл 17 матчей подряд.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер побил собственный рекорд по количеству выигранных подряд матчей на старте сезона.

12 лет назад в начале сезона-2006 Федерер выиграл 16 матчей кряду, после которых проиграл Рафаэлю Надалю в финале турнира в Дубае.

В начале этого сезона на счету швейцарца уже 17 побед подряд, включая триумф над хорватом Чоричем, которого Федерер обыграл в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе.

Ранее сообщалось, что Роджер Федерер стал спортсменом года по версии академии Laureus.

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