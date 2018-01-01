Переключиться на мобильную версию

Костюк установит личный рекорд в рейтинге WTA

Комментариев: 0
15-летняя украинка уверенно шагает к сотне лучших теннисисток планеты.
Марта Костюк
Марта Костюк
theukrainians.org

В обновленном рейтинге WTA от 19 марта 2018 года наша спортсменка Марта Костюк поднимется на 153 место (+32 позиции).

Таким образом, украинка установит личный рекорд в классификации Женской теннисной ассоциации.

Также она станет пятой ракеткой Украины, опередив соотечественниц Даяну Ястремскую и Ангелину Калинину.

Напомним, за минувшие две недели Марта Костюк сумела дойти до финала турнира в Чжухае и сыграла в полуфинале соревнований в Шэньчжэне.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: теннис, WTA, Марта Костюк
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь