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Шарапова снялась с турнира в Майами из-за травмы

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Российская теннисистка не сумеет принять участие в турнире категории Premier Mandatory.
Мария Шарапова
Мария Шарапова
Getty Images

Именитая теннисистка Мария Шарапова отказалась от участия в турнире в Майами, сославшись на травму предплечья.

"Мне очень жаль, что я вынуждена сняться с одного из моих любимых турниров из-за травмы левого предплечья. Я сделаю все возможное, чтобы скорее вернуться к соревнованиям", – приводит слова россиянки Sun Sentinel.

На двух предыдущих турнирах – в Дохе и Индиан-Уэллс – Шарапова завершала выступления на стадии первого круга.

Ранее сообщалось о том, что Элина Свитолина прибыла на турнир в Майами.

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Теги: теннис, WTA, Мария Шарапова, Майами, травма
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