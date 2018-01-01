Шарапова снялась с турнира в Майами из-за травмы
Российская теннисистка не сумеет принять участие в турнире категории Premier Mandatory.
Именитая теннисистка Мария Шарапова отказалась от участия в турнире в Майами, сославшись на травму предплечья.
"Мне очень жаль, что я вынуждена сняться с одного из моих любимых турниров из-за травмы левого предплечья. Я сделаю все возможное, чтобы скорее вернуться к соревнованиям", – приводит слова россиянки Sun Sentinel.
На двух предыдущих турнирах – в Дохе и Индиан-Уэллс – Шарапова завершала выступления на стадии первого круга.
Ранее сообщалось о том, что Элина Свитолина прибыла на турнир в Майами.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил