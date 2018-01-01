Марта Костюк не сумела выйти во второй финал подряд
Украинка Марта Костюк остановилась в полуфинале турнира серии ITF Womens Circuit в китайском Шэньчжэне, проиграв россиянке Анне Калинской.
В первом сете Костюк один раз взяла подачу Калинской, но упустила свои три. Во втором сете украинка взяла уже две подачи соперницы, но и та сделала четыре брейка. Калинская на победу потратила 53 минуты.
Отметим, что 15-летняя Костюк на втором турнире серии ITF дошла до полуфинала – неделю назад в Чжухае она уступила в финале.
Благодаря набранным очкам украинка должна подняться с 184-й позиции на 153-ю в мировом рейтинге и стать пятой ракеткой Украины. Дальше по планам Костюк, у нее отдых до средины апреля, после чего она была намерена стартовать на турнирах серии WTA.
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